Lançado no passado dia 7 de setembro, Egypt Station é o 17º álbum a solo de Paul McCartney. No entanto, aos 76 anos, o músico britânico continua a responder a perguntas sobre a juventude, os anos de 1960 e os Beatles. Foi isso que aconteceu, mais uma vez, com a longa entrevista que deu este mês para revista GQ e na qual revela, por exemplo, que uma das noites de farra terminou com uma masturbação coletiva, com John Lennon e mais algumas pessoas: "Estávamos todos sentados em cadeiras, com as luzes apagadas, alguém começou a masturbar-se e assim o fizemos todos".

No meio da escuridão, de vez em quando alguém gritava o nome de uma rapariga para manter a animação. Como por exemplo Brigitte Bardot, lembra McCartney. Mas a brincadeira terminou quando Lennon gritou o nome de Winston Churchill. "Há tantas históricas assim de quando éramos novos que olhamos para trás e pensamos: eu fiz mesmo isto? Mas era bom e era um divertimento inócuo, não prejudicava ninguém."

Alguém de contar algumas histórias sobre os tempos dos Beatles e as experiências com drogas, o músico fala também de como tem sido envelhecer e de como se sente satisfeito com o que conquistou ao longo destes 76 anos de vida: "Há muitas coisas boas a acontecerem na minha vida e de uma maneira geral tenho-me divertido bastante", diz.

Também fala sobre as várias polémicas que têm surgido com outros músicos, de Quincy Jones a Damon Albarn, passando por Kanye West que, revela, se terá "simpaticamente oferecido para produzir este álbum". O ex-Beatle já tinha trabalhado com ele em FourFiveSeconds mas, desta vez, McCartney recusou: "Sabia a direção que queria seguir. E sabia que seria muito diferente daquela que Kanye quereria tomar."

Esta semana, McCartney mostrou o videoclipe de Fuh You, filmado em Liverpool (na entrevista, o músico explica também o que quer dizer este título que é uma forma divertida e amorosa de dizer "fuck you" quando na verdade ainda se é uma criança):

O músico está neste momento em digressão, com 23 concertos agendados para o Canadá, Japão, Europa (Liverpool a 12 de dezembro e Londres a 16 de dezembro) e Estados Unidos até junho do próximo ano.