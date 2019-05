Osteoporose mata mais os homens do que as mulheres

Em duzentas páginas, o médico homeopata Éric Ménat diagnostica os comportamentos alimentares errados que estão a gerar uma epidemia de osteoporose no mundo. O seu livro é um guia exaustivo que tem debaixo do título a frase Tratamento pela Alimentação, mesmo que a legislação francesa - que a editora portuguesa manteve - exija uma advertência no início do volume a informar que estes conselhos não substituem o diagnóstico feito por um médico.

Em poucas palavras, Ménat diz: "Os livros não servem para a automedicação". Em muitas mais palavras, explica que o seu trabalho é "informativo e não perigoso, mas há certos livros que o podem ser. Se dizemos ao leitor para parar a medicação ou desistir das consultas como está em certos livros, isso é perigoso." Para Éric Ménat a consulta do doutor Internet também pode ser perigosa: "Muitas pessoas confundem-se na profusão de artigos que estão na Internet".

Segundo Éric Ménat, médico, terapeuta e homeopata especializado em dietética, a desconfiança sobre os profissionais como ele existe: "Creio que há uma grande guerra contra a homeopatia tanto em Portugal como em França, além de uma guerra contra os médicos homeopatas. Eu digo que sou homeopata para que as pessoas saibam que utilizo a homeopatia, mas fiz os mesmos estudos que os outros e para mim todos os médicos são iguais. Tenho um diploma oficial de nutrição, de oncologia (cancerologia) e de de química genética." Remata: "Não há uma medicina melhor que a outra, só a obrigação de evitar colocar as pessoas em perigo quando se as trata."

Éric Ménat esteve em Portugal para lançar Osteoporose - Tratamento pela Alimentação e justifica que "a primeira razão de ser deste livro deve-se ao facto de as pessoas terem necessidade de investir na sua saúde qualquer que seja a doença." A segunda razão deriva de "os médicos terem cada vez menos tempo para atender os doentes e por isso está a diminuir o tempo de diagnóstico". No caso da osteoporose, diz, "olham para a Densiometria Óssea e receitam de acordo com esse exame. O resto não lhes interessa! O diagnóstico pode ser o correto mas não explicam, por exemplo, como deve ser a alimentação e o que mais se pode fazer. No máximo, dizem para ter cuidado com o que se come e receitam cálcio."

É esta situação que Éric Ménat pretende alterar com o seu livro: "Não tendo os médicos tempo para explicar o que as pessoas querem experimentar, porque lhes fará bem adaptar o tratamento médico com uma vida higiénica e boa alimentação, o meu objetivo é completar a consulta do médico de uma forma objetiva e razoável".

O médico homeopata Éric Ménat escreveu um livro sobre o benefício de uma boa alimentação na prevenção e tratamento da osteoporose © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Quem lê Osteoporose - Tratamento pela Alimentação recebe tanta informação que se questiona o homeopata sobre a dificuldade em a abarcar toda. Ménat responde com a justificação de que é "muito perfeccionista" e que opta por explicar tudo e o porquê: "Tenho horror aos gurus da saúde e 80% do que escrevo está provado pela ciência, portanto para os leigos pode ser um pouco complicado mas as explicações que dou são claras mesmo para os que tem pouca formação, e tem os resumos para facilitar."

Quanto à resposta dos leitores, Ménat considera que quem lê o seu trabalho segue os conselhos: "Tenho muitos doentes que leram o livro porque querem ir mais longe e sei que os tem ajudado a pôr em prática outras condutas, mesmo que as minhas consultas sejam mais longas do que é normal."

"O que faz mal, é sabido, são as bebidas com gás (sodas) porque contêm açúcar e ácido fosfórico e, mesmo que se corrija tomando cálcio, é difícil a compensação"

Pode evitar-se a osteoporose ou é impossível?

Como é norma na medicina não há nunca um grau de 100% e depende em muito da genética. Há gente que se comporta de qualquer maneira e jamais a terá enquanto outros têm a osteoporose inscrita nos seus genes. Seja pela fragilidade dos ossos ou por outras causas que explico no livro, tanto que a única dúvida é em que idade se apercebem. Por norma, é quando há uma fratura e aí é demasiado tarde. Não posso dizer que toda a gente também seja capaz de evitar porque vai tomando consciência, até porque é incontornável que a herança genética provoque uma tendência para a osteoporose. Certo é que pode-se atrasar, estabilizar e evitar a fratura.

O diagnóstico é sempre tarde de mais?

Depende, em França muitos dos especialistas na osteoporose defendem que no caso das mulheres se faça uma Densiometria Óssea aos 50 anos. Aí despista-se quem tem predisposição genética e muitas vezes antecipa-se esse conhecimento. Mas se não se faz a despistagem, é habitual chegar tarde de mais. Infelizmente, nem todos querem gastar dinheiro nesse exame.

Assinala que os homens também tem predisposição para a osteoporose, o que nem sempre se fala. Porquê?

Tenho três capítulos que são inovadores porque insisto nos elementos que os médicos se esquecem por norma ou ignoram - já muitos me disseram que isso não lhes foi ensinado na faculdade. Fala-se muito da osteoporose nas mulheres porque na menopausa acontecem mudanças que geram fraturas, mas a fratura do colo do fémur é muito esquecida e acontece em 1 entre cada 3 homens, no entanto como é a partir dos 75 anos não se fala muito disso apesar de ser uma realidade. Aliás, os homens que têm osteoporose são mais frágeis e quando têm uma fratura do colo do fémur morrem em quantidade superior à das mulheres.

Uma boa alimentação é suficiente?

Dependerá sempre da predisposição genética. O primeiro tratamento preventivo é o de aumentar a atividade física, caminhar ou qualquer desporto menos a natação. E não esquecer a vitamina D.

Refere muitos mitos na alimentação e um deles é o benefício da soja. Está errado?

Os estudos mostram que a soja não é muito eficaz, é como tudo: a verdade está no equilíbrio. Tem particularidades boas para os ossos mas não se pode esperar um milagre.

Faz um alerta para o café. É de evitar?

O café tem muita acidez e os seus verdadeiros efeitos são mal conhecidos pelos médicos, apesar de existirem muitos estudos, tal como é o tabaco. O que faz mal, é sabido, são as bebidas com gás (sodas) porque contêm açúcar e ácido fosfórico e, mesmo que se corrija tomando cálcio, é difícil a compensação.

Diz-se que a osteoporose já é uma epidemia. Concorda?

É já certa essa situação. O interessante é que a razão desta epidemia não resulta só do envelhecimento mas, para mim, a causa principal deste aumento de osteoporose é a sedentarização e alimentação com ácidos, um tipo de alimentação que faz crescer também o número de cancros. É preciso tomar consciência dos nossos maus hábitos alimentares com urgência.

Há quem diga que a osteoporose não é uma doença mas apenas o envelhecimento. O que diz?

São as duas coisas. A osteoporose é um sintoma do envelhecimento e quando se chega aos 55 anos torna-se uma doença e é quando aumenta o número de fraturas. A osteoporose é a ruga nos ossos e, como ninguém pode envelhecer sem rugas, também não o pode fazer sem a osteoporose. Se for muito precoce, torna-se uma doença.

Pode dar cinco conselhos para as pessoas se defenderem?

​​​​​​​Sim: aumentar a atividade física, reduzir o açúcar, comer boas proteínas, peixe, aves e uma alimentação variada e com vegetais e vitamina D.