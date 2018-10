É uma das obras mais famosas do artista Banksy: chama-se "Girl With Balloon" e uma versão em tela foi leiloada pela Sotheby's esta sexta-feira, em Londres, tendo sido arrematada por 1,042 milhões de libras (1,2 milhões de euros). Mas logo que o martelo assinalou a venda, a obra autodestruiu-se. A moldura escondia uma destruidora de papel, que foi ativada nesse momento.

A imagem partilhada por Banky mostra a surpresa das pessoas no local, face a uma partida que está a agitar o mundo da arte. "A ir, a ir, foi", escreveu o artista na legenda.

"Parece que fomos Banksy-ados," disse Alex Branczik, da Sotheby's, citado no Financial Times. "Estamos a tentar perceber o que isto significa no contexto do leilão", acrescentou.

O jornal diz ainda que não é claro se a partida vai desvalorizar ou aumentar o valor da obra."Já falámos com o comprador que ficou surpreendido. Estamos a discutir os próximos passos", disse a Sotheby's ao Financial Times.

"Girl With Balloon" tornou-se popular depois de ter aparecido numa parede em Shoreditch, no este de Londres. Deu origem a milhares de reproduções e esta, do próprio Banksy, foi pintada com spray e acrílico em tela. Mas o artista urbano que começou a pintar paredes parece não se ter rendido completamente ao mundo das galerias, leilões e museus, apesar de já ter sido votado como o mais popular no Rieno Unido.

A identidade do artista conhecido como Banksy não é conhecida, embora seja alvo de muita especulação. Ficou famoso pelos seus graffiti, poéticos mas também marcados pela sátira e crítica social.