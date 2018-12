O vocalista "punk" Peter Shelley morre aos 63 anos

O vocalista punk terá morrido de um ataque cardíaco, noticia a BBC, levantando algumas dúvidas sobre as causas de morte. Faleceu esta quinta-feira, na Estónia, onde vivia.

Pete Shelley, de nome verdadeiro Peter McNeish, foi cofundador da histórica banda britânica de rock punk Buzzcocks, criada em 1976, em Manchester.

Estrearam-se como banda de abertura num concerto dos Sex Pistols, lançando o primeiro EP em 1977, Spiral Scratch.

Nos anos 1980, conflitos internos e com a editora, levaram à saída de Pete Shelley e a ditar o fim do grupo. Altura em que Sheilley lançou vários álbuns a solo. Voltaram a reunir-se em 1989.

O nono e mais recente álbum do grupo, The Way, saiu em 2014.