O sexo e as relações. O novo livro de Judite Sousa

Os mistérios de uma relação a dois, o amor e a sexualidade são os temas do novo livro da jornalista Judite Sousa, em conjunto com a famosa sexóloga Maria do Céu Santo. "Não me olhes com esse tom de voz" será lançado já no dia 21 de setembro.

Há 50 anos, a questão talvez não fosse tema para um livro. Numa conversa escorrida ao longo de cerca de 200 páginas, Judite e a médica ginecologista debatem os desafios de atualmente manter uma relação. "As pessoas continuam a querer amar e a desejar ser amadas, a querer partilhar a vida, mas de forma diferente do passado", explica Maria do Céu.

A médica ginecologista, também autora de outros livros, conta que "Não me olhes com esse tom de voz" nasce para responder às dúvidas de muitos casais que não sabem como as ver respondidas ou ainda olham para a sua vida romântica como um tabu.

Apelando a uma perspetiva clínica, o livro relata a "atenção" que está em falta "para a importância do amor, da sexualidade, e para o cuidado que devemos colocar em cada relação". A obra pretende, por isso, responder a esta problemática com dicas para uma relação a dois com mais harmonia.

"Não me olhes com esse tom de voz" é novo nas bancas, mas já teve publicação prevista há cerca de três anos, adiada por problemas na vida pessoal de Judite Sousa, relacionados com a morte do seu filho. Este é já o décimo livro da autora.