O que vão tocar os U2 em Lisboa?

Os U2 atuam hoje, domingo, e amanhã, segunda-feira, na Altice Arena, em Lisboa, nos primeiros concertos dos irlandeses em Portugal num recinto fechado. Com passeio garantido entre os dois palcos que vão estar na sala, a tour "Experience + Innocence" mistura clássicos com músicas dos últimos álbuns da banda.

Em termos de ausência, de notar a inexistência de músicas do disco "Joshua Tree", que teve direito a tour de aniversário dos 30 anos em 2017.

Assim, tendo em conta os últimos concertos da tour europeia, os U2 entraram em palco com um pequeno sample Charlie Chaplin, no filme "O Grande Ditador", ao mesmo tempo que entram em cena gravações de "Love Is All We Left" e "Zooropa". E é só aqui que entra Zooropa, porque não há em princípio, durante o concerto, nenhuma música do álbum de 1993.

O concerto, propriamente dito, começará ("The Blackout") e acabará com músicas do último "Songs of Experience". Neste caso, a despedida deverá ser ao som de "13 (There is a Light)". Com muitos hits pelo meio, de todas as épocas da banda, o DN mostra-lhe aquele que é o alinhamento provável dos U2.

The Blackout

Lights of Home

I Will Follow

Red Flag Day ( ou All Because of You)

Beautiful Day

The Ocean

Iris (Hold Me Close)

Cedarwood Road

Sunday Bloody Sunday

Until the End of the World

Elevation

Vertigo

Even Better Than the Real Thing

Acrobat

You're the Best Thing About Me

Summer of Love

Pride (In the Name of Love)

Get Out of Your Own Way

New Year's Day

City of Blinding Lights

(Encore)

One

Love Is Bigger Than Anything in Its Way

13 (There Is a Light)