O quadro da Madonna da série 'Alô, Alô' foi vendido por uma pequena fortuna

A Madonna Caída com Maminhas Grandes. Pode ser esta a tradução do nome do quadro do artista ficcional Van Klomp, que deu azo a piadas em quase todos os episódios de' Alô, Alô'.

A sitcom da BBC foi emitida entre 1982 e 1992 e tornou-se um dos grandes sucessos da cultura popular da época.

Escondido dentro de salsichas, dentro das calças, dentro de rádios, o quadro era um tesouro cobiçado pelos nazis e escondido por René, a personagem interpretada por Gorden Kaye, que morreu o ano passado com 75 anos.

O ator interpretava o dono de um café na praça central de Nouvion, uma povoação no Norte de França, ocupada pelas tropas alemãs durante a II Guerra Mundial.

Colaborando com espiões ingleses e a resistência francesa, o quadro era quase uma personagem não-humana, e esteve presente em todas as nove temporadas da série.

Ontem, foi arrematada num leilão por 17 mil euros na Casa de Leilões de East Bristol.

Os vendedores perceberam que havia um interesse grande no quadro, e esperavam fazer mais de 5 milhões de euros, mas a oferta superou todas as expetativas.

A identidade do quem adquiriu o quadro não foi revelada, mas a leiloeira revelou que "a Madonna voltou para casa". 'The Fallen Madonna with the Big Boobies' foi arrematada por um comprador de Nouvion.