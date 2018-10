O melhor de André Carrilho para levar para casa

Dos 15 anos do 11 de Setembro à tragédia dos refugiados no Mediterrâneo, passando pelo resumo do ano 2018 num intrincado desenho em que descobrimos novos factos a cada olhar. São estas algumas das melhores ilustrações de André Carrilho, publicadas no DN e que agora vai poder levar para casa.

A partir de 14 de outubro, o Diário de Notícias vai oferecer 10 ilustrações de André Carrilho, aos domingos, com o jornal.

O Ilustrador, várias vezes premiado, foi vencedor do Grande Prémio no World Press Cartoon 2015. Publica os seus desenhos em jornais e revistas de todo o mundo, incluindo The New York Times, The New Yorker,Vanity Fair, Harper"s Magazine, New Statesman, entre outros.

Esta é uma oportunidade para colecionar os 10 trabalhos mais importantes do premiado ilustrador.

Veja aqui as datas de saída:

14 de outubro - Mandela (+ Caixa Arquivadora)

21 de outubro - 9/11 15 anos

28 de outubro - Mediterrâneo

4 de novembro - Tradutor de Clássicos

11 de novembro - Wikileaks

18 de novembro - Billie Holiday

25 de novembro - Lei das Rendas

2 de dezembro - Merkel vs. Trump

9 de dezembro - Muhammad Ali

16 de dezembro - Ano 2018