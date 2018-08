Oja Kodar e Orson Welles na rodagem de The Other Side of the Wind

Foi finalmente divulgado o primeiro trailer do filme inacabado de Orson Welles. The Other Side of the Wind, que será exibido no Festival de Veneza como um dos títulos da plataforma digital Netflix, apresenta-se assim em imagens que revelam o projeto habitado por rostos como o de John Huston, Peter Bogdanovich e Oja Kodar (a então companheira de Welles, que com ele escreveu o argumento).

Rodado nos anos 1970, este derradeiro The Other Side of the Wind - um dos títulos mais esperados do ano - é uma sátira sobre a Hollywood clássica e a geração da Nova Hollywood. Depois de passar no Lido, irá chegar a algumas salas e, por fim, fica disponível na plataforma Netflix, a responsável pelo restauro.