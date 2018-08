O adeus de Goucha à companheira de 14 anos

Com a saída da apresentadora Cristina Ferreira da TVI para a SIC, a transferência do ano na televisão portuguesa, desfaz-se uma das duplas de maior sucesso do pequeno ecrã em Portugal: Manuel Luís Goucha e a apresentadora foram parceiros nas manhãs da TVI, mas também em programas como "A Tua Cara Não Me É Estranha".

Na hora do adeus, o apresentador não deixou passar a oportunidade para deixar uma mensagem àquela que, ao que tudo indica, vai passar a ser a sua concorrente no horário da manhã.

Nas redes sociais, horas depois de se saber da mudança, Goucha partilhou uma imagem dos dois com a legenda "Amor... para sempre!"

A saída de Cristina Ferreira da TVI foi confirmada na quinta-feira ao DN por uma fonte oficial da estação, que assumiu "a não renovação do contrato" que liga a apresentadora ao canal de Queluz até ao "fim de novembro".