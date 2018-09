"Não houve qualquer censura", garante administração de Serralves

"Não houve qualquer censura. O conselho de administração não aceita nem pactua com essas práticas", afirmou nesta quarta-feira Ana Pinho. A presidente do conselho de administração da Fundação de Serralves falava aos jornalistas na sequência da polémica em torno da exposição Robert Mapplethorpe: Pictures, que envolve uma zona interdita a menores de 18 anos a menos que acompanhados por um adulto, e da ausência de 20 obras que inicialmente estariam presentes na mostra, sem que esta ausência tenha sido explicada pela administração da fundação ou pelo diretor artístico demissionário e curador da exposição, João Ribas.

A administração de Serralves contradisse hoje o curador, que dissera ao jornal Público antes da inauguração que não haveria salas reservadas, deixando subentendido que este fora imposto pela administração. "O próprio diretor do museu recomendou que a exposição tivesse um núcleo mais reservado no final do percurso", afirmou Ana Pinho.

Em relação às 20 obras que faltam, entre as 179 inicialmente anunciadas para a mostra, a presidente do conselho de administração foi contundente: "O conselho de administração não mandou retirar quaisquer obras." Ana Pinho afirmou mesmo que a retirada foi uma "decisão exclusiva de João Ribas".

Em relação à sinalética na zona reservada da exposição, onde inicialmente se lia "A admissão nesta sala está reservada a maiores de 18 anos", aviso depois substituído por "A admissão de menores de 18 anos está condicionada à companhia de um adulto", a presidente do conselho de administração explicou que o aviso "foi feito por similitude com a legislação sobre espetáculos. Porém, constatado o vazio legal sobre a matéria ["as exposições de arte carecem de classificação etária" esclareceu já a Inspeção-Geral das Atividades Culturais; ao contrário do que acontece com cinema, teatro, dança, circo ou tauromaquia] foi substituído por outro mais adequado".

José Pacheco Pereira, que também pertence ao conselho de administração, reiterou o que fora já dito nesta quarta-feira: "Não há censura nenhuma. Está lá tudo." Dizendo-se particularmente sensível à questão da censura, por ter lidado e sofrido com ela antes do 25 de abril, o historiador referiu-se à atual polémica como uma "pseudodiscussão sobre censura que não existe".

Pacheco Pereira acrescentou ainda que numa instituição por onde passam "milhares de crianças", "não podemos correr o risco de pais processarem Serralves, como já aconteceu noutros sítios" por verem os seus filhos expostos a determinadas imagens potencialmente chocantes sem aviso prévio.

"Eu tenho uma formação diferente e uma vida diferente da que tem a Ana Pinho, mas quero que isto fique escrito: nunca vi ninguém num conselho de administração que trabalhe pro bono a defender melhor os interesses de Serralves do que a Ana. O que adquirimos no ano anterior e vamos adquirir coloca-nos num upgrade em relação à situação atual", considerou Pacheco Pereira, defendendo a presidente do conselho de administração.

"Foi atacada porque não vem do mundo artístico", afirmou o historiador que apontou "a inveja" de Serralves como um dos motivos que justificaram a criação da polémica em torno da exposição.

Na conferência de imprensa desta quarta-feira a administração recusou-se a responder a quaisquer perguntas que fossem além do âmbito da exposição de Mapplethorpe, nomeadamente sobre o "mal-estar" que tem sido apontado na relação entre a presidente do conselho de administração e os trabalhadores de Serralves, e se a exposição de Joana Vasconcelos, atualmente patente do Guggenheim de Bilbao, I'm your mirror, está de facto programada para 2019, uma vez que Suzanne Cotter, ex-diretora do museu, já afirmou ao Público que não a programou.

Para se demarcar da retirada de 20 obras desta exposição antológica de Mapplethorpe, a administração deu ainda aos jornalistas a lista completa dessas 20 obras, para mostrar que há, de facto, algumas de caráter sexual explícito, mas outras apenas mostrando crianças, como Sam and Max Sullivan (1981) ou uma folha, como Leaf (1987).

Recorde-se que, depois da inauguração da exposição, o diretor artístico do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, João Ribas, apresentou na sexta-feira a sua demissão porque "já não tinha condições para continuar à frente da instituição", disse ao jornal Público.

O jornal escreveu no sábado que a demissão surgiu depois de a administração ter limitado a maiores de 18 anos uma parte da exposição dedicada ao fotógrafo norte-americano Robert Mapplethorpe, comissariada por Ribas, e ter imposto a retirada de algumas obras com conteúdo sexualmente explícito.

Em comunicado, o Conselho de Administração da Fundação de Serralves havia já afirmado no sábado que "não retirou nenhuma obra da exposição", composta por 159 fotografias, "todas elas escolhidas pelo curador", João Ribas. A administração acrescentava ainda que "desde o início a proposta da exposição foi apresentar as obras de cariz sexual explícito numa zona com acesso restrito", afirmando que considerou "que o público visitante deveria ser alertado para esse efeito, de acordo com a legislação em vigor".