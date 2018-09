"Não houve qualquer censura", garante administração de Serralves

"Não houve qualquer censura. O conselho de administração não aceita nem pactua com essas práticas", afirmou nesta quarta-feira Ana Pinho. A presidente do conselho de administração da Fundação de Serralves falava aos jornalistas na sequência da polémica em torno da exposição Robert Mapplethorpe: Pictures, que envolve uma zona interdita a menores de 18 anos a menos que acompanhados por um adulto, e da ausência de 20 obras que inicialmente estariam presentes na mostra, sem que esta ausência tenha sido explicada pela administração da fundação ou pelo diretor artístico demissionário e curador da exposição, João Ribas.

A administração de Serralves contradisse hoje o curador, que dissera ao jornal Público antes da inauguração que não haveria salas reservadas, deixando subentendido que este fora imposto pela administração. "O próprio diretor do museu recomendou que a exposição tivesse um núcleo mais reservado no final do percurso", afirmou Ana Pinho.

Em relação às 20 obras que faltam, entre as 179 inicialmente anunciadas para a mostra, a presidente do conselho de administração foi contundente: "O conselho de administração não mandou retirar quaisquer obras." Ana Pinho afirmou mesmo que a retirada foi uma "decisão exclusiva de João Ribas".

José Pacheco Pereira, que também pertence ao conselho de administração reiterou o que fora já dito nesta quarta-feira: "Não há censura nenhuma. Está lá tudo." Dizendo-se particularmente sensível à questão da censura, por ter lidado e sofrido com ela antes do 25 de abril, o historiador referiu-se à atual polémica como uma "pseudodiscussão sobre censura que não existe".

"Eu tenho uma formação diferente e uma vida diferente da que tem a Ana Pinho, mas quero que isto fique escrito: nunca vi ninguém num conselho de administração que trabalhe pro bono a defender melhor os interesses de Serralves do que a Ana. O que adquirimos no ano anterior e vamos adquirir coloca-nos num upgrade em relação à situação atual", considerou Pacheco Pereira, defendendo a presidente do conselho de administração.

"Foi atacada porque não vem do mundo artístico", afirmou o historiador que apontou "a inveja" de Serralves como um dos motivos que justificaram a criação da polémica em torno da exposição.

Recorde-se que o diretor artístico do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, João Ribas, apresentou na sexta-feira a sua demissão porque "já não tinha condições para continuar à frente da instituição", disse ao jornal Público.

O jornal escreveu no sábado que a demissão surgiu depois de a administração ter limitado a maiores de 18 anos uma parte da exposição dedicada ao fotógrafo norte-americano Robert Mapplethorpe, comissariada por Ribas, e ter imposto a retirada de algumas obras com conteúdo sexualmente explícito.

Em comunicado, o Conselho de Administração da Fundação de Serralves afirmou no sábado que "não retirou nenhuma obra da exposição", composta por 159 fotografias, "todas elas escolhidas pelo curador", João Ribas.

A administração acrescentou que "desde o início a proposta da exposição foi apresentar as obras de cariz sexual explícito numa zona com acesso restrito", afirmando que considerou "que o público visitante deveria ser alertado para esse efeito, de acordo com a legislação em vigor".

Na segunda-feira, à entrada de uma das salas da exposição, lia-se o aviso: "Dado o caráter sexualmente explícito de obras expostas nesta área, o acesso à mesma é reservado a maiores de 18 anos e a menores acompanhados dos respetivos representantes legais".

Contudo, num primeiro alerta, afixado no mesmo local, no final da semana passada, estava escrito: "Alertamos para a dimensão provocatória e o caráter eventualmente chocante da sexualidade contida em algumas obras expostas. A admissão nesta sala está reservada a maiores de 18 anos".

Como a Inspeção Geral das Atividades Culturais (IGAC) indicou à agência Lusa, na segunda-feira, "as exposições de arte não carecem de classificação etária", ao contrário do que acontece com diversos "espetáculos de natureza artística" e "obras cinematográficas e audiovisuais".