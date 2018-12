Musical de Natal com zombies no sapatinho

A agenda das produções de cinema natalícias continua a cumprir-se com mais ou menos distinção entre as estreias semanais. Neste ano já chegaram às salas portuguesas, por exemplo, uma versão medíocre de O Quebra-Nozes e outra adequadamente clássica de Grinch (animação), para os miúdos. Mas, verdade seja dita, até agora não se viu nada parecido com Anna e o Apocalipse, de John McPhail, uma singular produção escocesa que se propõe trocar as voltas ao espectador com um conceito de fazer crescer água na boca: Natal, música e zombies... Convenhamos que a ideia de aliar mortos-vivos à música, em rigor, não é novidade - entrou no imaginário popular desde o videoclip de Thriller, famoso tema de Michael Jackson. No entanto, esta pequena especificidade da época natalícia dá-lhe um enquadramento muito criativo, até em termos comerciais.

Falando do enredo propriamente dito, McPhail não se lança logo na brincadeira do cruzamento de géneros. A princípio, estamos perante um cenário bem apetrechado dos lugares-comuns de filmes de adolescentes. Vivendo numa pequena localidade da Escócia, a protagonista, Anna, é uma estudante do secundário que - ficamos a saber logo no início - planeia fazer uma viagem em vez de prosseguir os estudos na Universidade. Rapariga independente e decidida, que deixa o pai transtornado. Depois, temos o seu melhor amigo, que está claramente apaixonado por ela, e o tipo mais popular e arrogante escola que acha que a tem na palma da mão. Há ainda o drama de uma amiga lésbica que vai passar o Natal sozinha, outro amigo obcecado com os vídeos que faz com o telemóvel, e um novo diretor da escola, absolutamente chanfrado e irritante. Onde é que estão os zombies no meio disto? Na noite em que se apresenta o espetáculo de Natal dos alunos, começam a surgir na rua os primeiros sinais do "apocalipse" de Anna e dos seus colegas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Por esta altura já assistimos a números musicais, ao estilo de High School Musical, no refeitório e corredores da escola, mas é na cena em que a Anna sai de casa de manhã, alienada com os fones nos ouvidos, cantando e dançando energicamente sem se aperceber do autêntico show de violência à sua volta - os vizinhos transformados em zombies -, que o filme começa a mostrar o potencial da sua originalidade. O problema é que, tirando este momento, não há grande rasgo na performance global deste Anna e o Apocalipse. Apesar da combinação pop/zombies dar cartas, a dinâmica entre as músicas e a história não está oleada. Ou seja, cumprem-se os mínimos de uma ideia espampanante, em que as intenções quase não passam disso mesmo.

Para concretizar, digamos que aquilo que não resulta tão bem no filme se evidencia na sua indecisão de tom, entre a comédia de terror e o drama adolescente. McPhail quer ligar o espectador às histórias individuais das personagens, carregando nas notas melodramáticas, mas aí perde alguma da energia que poderia ser aproveitada num humor menos preguiçoso e bem-comportado. É essa estranha singeleza, esse lado mainstream, de uma produção que no papel se afirma com segurança, através do chamariz "musical de Natal com zombies", que deixa a desejar.

A boa notícia é que esta curiosa falta de risco, num filme que se esperava arriscado, o torna uma proposta bastante adequada, e suficientemente divertida, para um programa em família com espírito de quadra. Os zombies andam aí, mas não resistem a uns passinhos de dança.

** Com interesse