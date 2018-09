Um momento do primeiro episódio do regresso de "Murphy Brown"

A espera terminou. O aguardado regresso de Murphy Brown, vinte anos depois do último episódio, aconteceu ontem à noite, nos EUA, na estação de sempre, a CBS. Com uma convidada especial: Hillary Clinton.

"Sim, tenho experiência como secretária", disse a antiga Secretária de Estado norte-americana da administração Obama, candidatando-se ao difícil posto de assistente da jornalista Murphy Brown.

Questionada sobre as suas competências, Hillary Clinton garante ter "alguma experiência com e-mails".

Antes de entrar no elevador e desaparecer, a ex-candidata entrega um cartão com os contactos. E estes fazem referência à campanha eleitoral. You Could Have Had Me. (Podiam ter ficado comigo).

O cameo de Hilllary na série é o primeiro de dois que a ex-candidata à presidência dos EUA fará esta temporada. O outro é na série Madam Secretary.

A tradição dos 'cameos'

Murphy Brown durou 10 temporadas, entre 1988 e 1998, e as participações especiais tornaram-se tradição no final. Bette Midler (a última de todas), Aretha Franklin, Rosie O'Donell, Sally Field, a personagem Kramer de Seinfeld (Michael Richards) ou John Kennedy Jr.

"Sempre tentámos apagar a linha entre ficção e realidade, e fomos tão bem sucedidos que o vice-presidente achou que a Murphy era uma pessoa real", disse Diana English, argumentista e produtora da série, referindo-se ao momento em que Dan Quayle criticou Murphy por "promover" a monoparentalidade.

"Planeamos fazer o mesmo desta vez", prometeu Diana English, citada pela Variety.

O outro plano é ver Donald Trump tweetar sobre o assunto. Ou, pelo menos, agitar as águas. O presidente dos Estados Unidos esteve omnipresente no episódio que ontem foi para o ar. Pelo meio, recapitularam-se as vidas dos protagonistas nos últimos 20 anos ao mesmo tempo que as personagens são introduzidas às novas tecnologias que moldam a informação televisiva em 2018.

No regresso da série, Avery, o filho que Murphy educou sozinha, torna-se no seu principal concorrente, na estação concorrente - a conservadora Wolf Network (o equvalente ficcional à Fox), mas ajuda a mãe a criar uma conta no Twitter. O primeiro dos posts torna-se viral de imediato quando a pivô decide revelar teve um encontro dom Donald Trump (o que aconteceu na realidade à atriz Candice Bergen).

A série foi recebida com sentimentos ambivalentes na imprensa norte-americana. ​​​​​​​A Bustle nota que é perfeita para a tal era Trump. "Pode dizer-se que resume a raiva que muitos americanos sentem quando ouvem mentiras todo o dia. O The New York Times é claro no título: "regressa, mas não para melhor". É o tipo de sitcom que quer encontrar o momento trumpiano, escrevem. Mas torna-se do género que prefere aplausos a gargalhadas.