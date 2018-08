Morreu V.S. Naipaul, Nobel da Literatura

V.S. naipaul em 2001, ano em que recebeu o Nobel

O escritor britânico V.S. Naipaul, vencedor do Prémio Nobel da Literatura em 2001, morreu este sábado na sua casa em Londres, aos 85 anos.

A notícia foi adiantada pela família, em comunicado. "Ele foi gigante em tudo o que conseguiu e faleceu rodeado por aqueles que ele amou, tendo vivido uma vida cheia de incrível criatividade e esforço", afirmou a esposa, Nadira Naipaul, em declarações reproduzidas pela BBC.

Natural de Trinidad, em Trinidad e Tobago, nas Caraíbas, publicou mais de 30 livros em mais de cinco décadas, desde comédias românticas passadas no país natal a memórias e diários de viagens.

O seu romance de 1961, Uma Casa para o Sr. Biswas, é vista por muito críticos por muitos críticos como um dos seus mais importantes trabalhos. Trata-se da história de um indivíduo de Trinidad e Tobago com origens indianas que luta constantemente pelo sucesso e fracassa na maioria das vezes. Meio século depois, foi distinguido com o Nobel "por ter unido uma narrativa percetível e um escrutínio incorruptível em obras que nos obrigam a ver a presença de histórias suprimidas".

Naipaul nasceu em Chaguanas, Trinidad, e tinha seis anos quando a sua família se mudou para a capital do país, Port of Spain. Em 1948, ganhou uma bolsa do governo para ler inglês na Universidade de Oxford - onde sofreu um colapso nervoso -, e onze anos depois escreveu o seu primeiro romance, titulado de Miguel Street.

O seu primeiro casamento foi com Patricia Hale, que conheceu em Oxford, em 1955. No entanto, a sua mulher morreu em 1996 e, pouco depois, Naipaul casou-se com Lady Nadira, 20 anos mais nova que ele.