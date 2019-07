Morreu Rutger Hauer, o vilão de 'Blade Runner'

Morreu o ator holandês Rutger Hauer, o vilão de filmes como Blade Runner e Terror na Autoestrada. Tinha 75 anos. O ator morreu a 19 de julho e o funeral foi realizado nesta quarta-feira, segundo a Variety, que cita o agente de Hauer.

Protagonista e herói de filmes como A Mulher Falcão, em 1985, o ator celebrizou-se, no entanto, pelos papéis de vilão ao longo de uma carreira de 50 anos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Steve Kenis, agente do ator, refere que Rutger Hauer morreu na sua casa na Holanda devido a uma doença que lhe foi diagnosticada recentemente.

Ganhou notoriedade ao interpretar o vilão Roy Batty, o líder dos replicantes no filme de Ridley Scott Blade Runner - Perigo Iminente, protagonizado por Harrison Ford.

Vencedor de um Globo de Ouro pelo filme Fuga de Solibor, em 1987, Hauer começou a carreira no teatro, mas foi na televisão que chamou atenção com a série de televisão Floris, de Paul Verhoeven, no final dos anos 1960.

Protagonizou filme português RPG

Nos últimos anos, o ator participou em filmes como Batman - o Início, Sin City, Buffy, Caçadora de Vampiros​, Valerian e a Cidade dos Mil Planetas e O Moinho e a Cruz. Ao todo, Rutger Hauer entrou em mais de 170 produções cinematográficas.

Entre as suas últimas aparições no cinema está a participação em Os Irmãos Sisters, de Jacques Audiard.

Em 2013 protagonizou RPG, longa-metragem portuguesa de ficção científica, realizada por David Rebordão e Tino Navarro.

Com Lusa.