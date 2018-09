Morreu Beatriz Segall. A "diva bem povão"

Beatriz Segall morreu ontem, aos 92 anos, em São Paulo, depois de duas semanas de internamento no Hospital Albert Einstein, por complicações após uma queda. Com uma carreira de quase 70 anos no teatro, no cinema e na televisão, ficou conhecida do grande público pela interpretação de Odete Roitman, da telenovela Vale Tudo, de 1988, considerada a maior vilã da teledramaturgia da TV Globo.

"Odete Roitman é uma personagem que vai ficar na história, não pelo meu valor, mas por tudo o que a novela reuniu, até hoje sou chamada de Odete Roitman na rua, em Cuba chamaram-me Dona Odete", disse a atriz em entrevista de 2013, ano do seu último trabalho, a série "Os Experientes". "A partir dessa altura criou-se um mito e tive de fazer sempre papel de bem vestida, de chique, quando queria era papéis de mulher bem povão".

Nascida a 25 de Julho de 1926, no Rio de Janeiro, estreou-se numa peça na Aliança Francesa, ainda nos anos 40, mas recusou tornar-se profissional por desaprovação do pai. Só em 1950, após participar no filme "A Beleza do Diabo", decidiu fazer um curso de interpretação, ao lado de outras gigantes da dramaturgia brasileira, como Fernanda Montenegro ou Nicete Bruno. Depois de completar os estudos teatrais em França e de um interregno de 14 anos, após o casamento, aceitou convite do Teatro Oficina para, em 1964, retomar a carreira.

Privilegiou o teatro e o cinema à televisão, razão porque quase recusou o papel mais icónico da carreira, o de Odete Roitman, na novela de Gilberto Braga.

Atrizes da nova geração como Fernanda Paes Leme ou Regiane Alves lamentaram "a perda de um ícone". A cantora Daniela Mercury chamou-lhe "diva".