Helena Ramos apresentou o último "Tributo"

A notícia da morte de Helena Ramos é avançada no Facebook da RTP Memória com uma foto da apresentadora e a legenda: "Para sempre, nossa Helena Ramos, 1954-2018".

Helena Ramos começou como locutora de continuidade na RTP, para onde prestou provas em 1978, e se manteve até a atualidade, ultimamente mais ligada ao canal 2 e Memória.

Apresentava atualmente o programa Tributo, na RTP Memória, cuja última edição com a sua apresentação foi para o ar nesta terça-feira. Neste canal, foi, também, a cara do "Cartaz de Memórias" e de "Há Conversa".

Fonte da RTP adiantou à Lusa que a causa da morte foi "doença prolongada". O velório será a partir das 17:30 desta quinta-feira na igreja da Luz, em Lisboa.

A apresentadora nasceu a 28 de julho de 1954 em Vale de Cambra, Aveiro. Cresceu em em Sever do Vouga e veio para Lisboa em 1972, para frequentar a universidade contando no curriculo com duas licenciaturas, uma pós-graduação e um MBA em direção empresarial.

Entre os programas que apresentou, destacam-se otalk show "Jogo de Damas", em 1993, "Canal Aberto", em 1996. "Boa Tarde", em 2000 e "Os Vencedores", em 2002, além da apresentação do Totobola e do Toto Sorteio. Foi, ainda, pivot de programas de Carnaval, Marchas Populares, Natal dos Hospitais, Festival da Canção. E também cara do Totoloto e do Toto-Sorteio.

Em 2004, fez parte da comissão instaladora que fundou o canal Memória.

Em 2005 apresentou "O Melhor de Nós", um programa transmitido na RTP N e na RTP Internacional.

Foi uma das seis apresentadoras internacionais do Festival da Canção 2006, fazendo parceria com Eládio Clímaco.

Além da sua imagem, é conhecida a sua voz na locução em documentários para a RTP. E foi atriz em espetáculos de Filipe Lá Féria na década de 90.