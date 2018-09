Morna de Cabo Verde a bordo de voo da TAP

Amanhã, 2 de setembro, o voo 1553 da TAP, entre Lisboa e Mindelo, na ilha de São Vicente, em Cabo Verde, vai ter um ritmo muito especial. Isto porque os passageiros irão viajar ao som de mornas tocadas ao vivo por um grupo de músicos cabo-verdianos.

Os artistas fazem parte do elenco do espetáculo "De Lira com Morna", que junta música e artes circenses. Será apresentado na mesma ilha, a 7 e 8 de setembro, e tem encenação de Pascoal Furtado e direção musical de Heloisa Monteiro. "De Lira com Morna" conta ainda com alto patrocínio da Presidência da República de Cabo Verde, no ano em que o governo cabo-verdiano entregou na UNESCO a candidatura da morna, o género musical mais emblemático do país, a Património Imaterial da Humanidade, esperando conhecer a decisão em dezembro de 2019.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Cabo Verde contou inclusivamente com o apoio de Portugal em todo o processo, com Paulo Lima, especialista na elaboração de processos de candidatura a Património Imaterial da Humanidade da UNESCO. Paulo Lima, também investigador da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, esteve envolvido nas candidaturas portuguesas ganhadoras do fado, cante alentejano e arte do chocalho.

À chegada ao aeroporto Cesária Évora, o grupo, no qual se inclui o conceituado guitarrista Armando Tito, vai tocar uma morna.