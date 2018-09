Moita homenageia forcado colhido em 2017

A homenagem ao forcado Fernando Quintella, colhido mortalmente por um toiro em 2017, na Moita, é um dos momentos mais emotivos e aguardados da edição deste ano da Feira Taurina, que decorre de 11 a 14 de setembro, com três corridas de toiros e uma novilhada, integradas nas festas da vila em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem.

No intervalo da corrida de sexta-feira (dia 14), a terceira e última da semana, será descerrada uma placa na Praça Daniel Nascimento. A cerimónia contará com a presença de Rui Garcia, presidente da câmara da Moita, e de familiares do jovem que perdeu a vida após enfrentar o toiro "Fogareiro" de 530 quilos, pertencente à ganadaria Prudêncio. As emoções continuarão à flor da pele, quando atuar o grupo de forcados de Alcochete, ao qual pertencia Fernando Quintella.

Nessa mesma noite está marcado outro momento de grande significado para a tauromaquia nacional. Assinala-se a alternativa de Verónica Cabaço que assim se torna cavaleira profissional. É a segunda mulher a assumir este estatuto na atual temporada taurina. A primeira foi Cláudia Almeida, que o fez em julho na Nazaré.

Aquela que é considerada uma das mais importantes Feiras Taurinas do País tem agendada outra corrida para a noite de quinta-feira (dia 13), durante a qual serão comemorados os 40 anos de alternativa do mestre João Moura. A homenagem consiste no descerrar de uma placa alusiva à efeméride.

A primeira corrida de toiros desta semana ocorre na terça-feira (dia 11), às 18h30, com a atuação do cavaleiro Vítor Ribeiro e dos matadores Manuel Escribano e Nuno Casquinha. Quarta-feira (12) será um dia dedicado aos novos valores com a realização da Novilhada às 22h.

Segue o quadro completo das três corridas e novilhada na Praça Daniel Nascimento:

Dia 11 - 18h30 - Corrida Mista

Cavaleiro: Vítor Ribeiro; Matadores: Manuel Escribano e Nuno Casquinha; Forcados: amadores da Moita; Ganadaria: Falé Filipe

Dia 12, quarta-feira, 22h -Novilhada integrada no Ciclo de Novilhadas das Escolas de Toureio

Cavaleiros: Francisco Correia Lopes, Ricardo Cravidão; Forcados: Aposento da Moita; Novilheiros: João D"Alva, Rui Jardim, Filipe Martinho, Manuel Muñoz; 6 novilhos da APCTL

Dia 13 - 22h00 - 40 anos da alternativa de mestre João Moura

Cavaleiros: João Moura, António Telles, Luís Rouxinol, Francisco Palha, Miguel Moura, Luís Rouxinol Jr. e António Telles (filho); Forcados: amadores Aposento da Moita; Ganadaria: Passanha

Dia 14 - 22h00 - Homenagem a Fernando Quintella e alternativa de Verónica Cabaço

Cavaleiros: Ana Batista, Gilberto Filipe, Filipe Gonçalves, Emiliano Gamero, Andrés Romero, Verónica Cabaço (toma a alternativa); Forcados: amadores de Évora e de Alcochete; Ganadarias: Prudêncio, Veiga Teixeira, Fernandes de Castro, Dr. António Silva, Engº Jorge Carvalho e Canas Vigoroux.