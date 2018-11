Michael Bublé regressa a Portugal em 2019

Michael Bublé vai cantar em Portugal em 2019. O concerto será na Altice Arena, em Lisboa, no dia 30 de setembro. O cantor regressou aos palcos em agosto, depois de um período de afastamento, com espetáculos em Dublin, Londres e Sidney para os quais foram vendidos mais de 150.000 bilhetes.

O cantor canadiano afastou-se dos palcos em novembro de 2016, quando soube do cancro do filho, tendo depois anunciado que iria lançar um álbum, "Love", que será lançado no próximo sábado. No entanto, numa entrevista à revista US Weekly, o agente do cantor desmentiu a reforma do cantor e disse que Bublé não tem planos de se retirar.

Bublé volta assim à Altice Arena onde já atuou cinco vezes para uma sala esgotada. Os bilhetes serão colocados à venda no próximo sábado.

O cantor já completou 5 tournées mundiais, ganhou quatro Grammys e vendeu mais de 60 milhões de álbuns.