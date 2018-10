Michael Bublé anuncia fim da carreira após cancro do filho

O cantor Michael Bublé anunciou numa entrevista à revista semanal do DailyMail que irá abandonar a carreira musical na sequência da batalha que o seu filho Noah, de cinco anos, trava com um cancro. O artista de 43 anos justifica que a mágoa sentida após o filho ter sido diagnosticado com cancro quando tinha três anos o fez mudar a perceção da vida. "Esta é a minha última entrevista" disse o cantor que durante os 27 anos de carreira ganhou quatro Grammy's

O filho Noah, agora com cinco anos, viveu uma batalha contra um cancro de fígado, atualmente em remissão, e esta situação foi uma mudança de vida para Bublé, que desde então questionou a sua carreira no mundo do espetáculo. O canadiano voltou a ser pai este ano, de uma menina chamada Vida, que se junta a Noah e a Elias, dois anos, filhos do casamento com a argentina Luisana Lopilato.

"Passei por tudo isto com o Noah, e não questionei quem eu era, apenas questionei tudo o resto. Porque estamos aqui? Isso é tudo que existe? Porque se isso é tudo, tem que haver algo maior", explica Bublé.

"Todo o meu ser mudou, tal como a minha percepção da vida. Não sei se consigo passar por esta conversa sem chorar. E eu nunca perdi o controlo das minhas emoções em público", revelou na entrevista ao jornal britânico.