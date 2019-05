Metallica doaram 40 mil euros à pediatria do Hospital de São João

© All Within My Hands Foundation

A banda norte-americana Metallica, que atuou esta quarta-feira no Estádio do Restelo, em Lisboa, fez uma doação de 40 mil euros à Associação O Joãozinho para ajudar a construir uma nova ala pediátrica do Hospital de São João, no Porto.

A doação foi feita através da Fundação All Within My Hands, que divulgou esta ação da banda de heavy metal na sua conta de Twitter. "Os Metallica estão de volta à estrada e de volta à Europa! A dar início a esta tour de estádios, a doação desta noite vai para O Joãozinho em apoio aos seus esforços para arrecadar fundos para construir uma nova ala para a enfermaria pediátrica do Hospital São João, no Porto", pode ler-se.

Em Lisboa os Metallica deram o primeiro concerto da tournée europeia World Wired ao ar livrem, que será composta por 25 concertos em 20 países e terminará a 25 de Agosto na Alemanha.