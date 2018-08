O músico Marilyn Manson sofreu um colapso em palco, no sábado à noite, durante um concerto em Houston, nos EUA, alegadamente devido ao calor.

Embora não tenha sido dada uma explicação oficial para o incidente, logo no início da atuação, a músico disse ao público que tinha sido "envenenado pelo calor". Pouco depois, enquanto cantava "Sweet Dreams (Are made of this)", sentiu-se mal, desfalecendo.

De acordo com a imprensa internacional, antes do concerto, o responsável pela digressão já teria avisado os fotógrafos para não fotografarem o artista, uma vez que este estaria doente e não queria que fossem recolhidas imagens.

Num vídeo publicado no Youtube (ao minuto 3.40), é possível ver o momento em que o cantor cai no palco. Após a queda, ainda voltou para interpretar mais um tema, mas o concerto acabou mesmo por ser cancelado.

Esta é a segunda vez que Marilyn Manson é obrigado a cancelar um concerto durante a digressão com Rob Zombie, por motivos de doença. O primeiro aconteceu em Toronto, no mês passado.