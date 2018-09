Presidente Marcelo Rebelo de Sousa com o baterista dos Thirty Seconds to Mars, Shannon Leto, no Altice Forum Braga, esta terça-feira

O Altice Fórum de Braga foi inaugurado esta terça-feira na presença de convidados muito especiais: o presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa e a banda norte-americana Thirty Seconds to Mars.

Durante uma visita ao espaço, que está dotado da segunda maior sala de espetáculos do país a seguir ao Altice Arena em Lisboa, com capacidade para 12 mil espectadores, o presidente deparou-se com o ensaio do grupo.

Formado em 1998 em Los Angeles, na Califórnia, os Thirty Seconds to Mars são compostos pelos irmãos Jared e Shannon Leto. E integraram, até há pouco tempo, o guitarrista Tomo Milicevic, que deixou a banda em junho.

Quando viram Marcelo, conta a jornalista Liliana Costa da TSF, os elementos da banda que estavam a ensaiar perguntaram se o chefe do Estado queria dar uns toques na bateria. Mas ele não se arriscou a tanto. Antes preferiu tirar uma fotografia. Sempre é uma coisa que está mais habituado a fazer e com bastante frequência.

Numa imagem captada pelo fotógrafo Hugo Delgado, da agência Lusa, Marcelo surge abraçado ao baterista Shannon Leto. Segundo aquela repórter da TSF os elementos da banda dos EUA que estavam a ensaiar naquela momento disseram que já tinham "ouvido falar coisas boas" sobre o presidente de Portugal.

Na sua página de Facebook, o Altice Fórum Braga pôs um vídeo do concerto desta terça-feira, em que os Thirty Seconds to Mars cantam "Closer to the Edge", um dos seus temas mais conhecidos, do álbum "This is War".

Depois da atuação no Altice Fórum de Braga, antigo Parque de Exposições de Braga, o grupo liderado por Jared Leto atua esta quarta-feira à noite no Altice Arena, no Parque das Nações, em Lisboa.

O concerto esteve inicialmente previsto para 10 de abril, mas foi cancelado, tendo passado para 12 de setembro. Os bilhetes que já tinham sido adquiridos para aquele espetáculo foram transferidos para este.

A banda vem apresentar ao vivo, entre outros, os temas de "America", o seu novo álbum, editado em abril. "Rescue Me" é um dos temas deste álbum, uma canção que, nas palavras do próprio Jared Leto, fala "sobre ter fé, sobre a liberdade, sobre a guerra que todos travamos contra os medos, ansiedade, sobre a esperança de viver uma vida cheia de felicidade e sonhos".