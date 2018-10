Mais três obras de Banksy vão a leilão. Será que uma se volta a autodestruir?

Depois de uma das obras mais famosas do artista Banksy, "Girl With Balloon", se ter autodestruído no dia 5 de outubro, em Londres, logo após martelo ter assinalado a venda em leilão da Sotheby's por 1,042 milhões de libras (1,2 milhões de euros), três novas imagens produzidas pelo enigmático autor vão ser licitadas esta quarta-feira em Paris, no leilão "Search & Stop".

Depois de Banksy ter explicado no Instagram que foi ativada na moldura um mecanismo que destruiu a peça - ainda que a forma como o acionou seja uma incógnita -, há a expectativa de estar preparado novo golpe para o leilão que vai decorrer na capital francesa. "Examinamos as molduras à parte e estamos extremamente vigilante", disse à CNN o leiloeiro responsável, Arnaud Oliveux.

"Não acho que ele vai utilizar o sistema que utilizou para destruir a obra leiloada pela Sotheby's, mas poderá usar algo diferente, outro tipo de alçapão. Por isso, ficaremos alerta", assegurou o responsável pela casa de leilões Artcurial.

Embora Oliveux diga que a Artcurial adoraria que a brincadeira voltasse a acontecer, reconhece não esperar que o artista repita a gracinha. "Banksy é um artista única e as suas peças são igualmente únicas. Ele é um tipo de um tiro apenas, não o imagino a utilizar o mesmo truque duas vezes".

Ainda assim, o leiloeiro admite que as expectativas estão elevadas. "Há definitivamente um grande burburinho em torno deste leilão por causa do que aconteceu em Londres. Há muito interesse por parte dos colecionadores e os preços estão a subir", frisou.

Nesta coleção de Banksy fazem parte três obras: "Stop and search", que mostra a personagem a personagem Dorothy de O Feiticeiro de Oz, com 30 mil euros como base de licitação; "Soup Can Yellow", com uma estimativa de 15 mil e 20 mil euros; e "Queen Vic", com base de licitação entre 3500 e 400 euros.