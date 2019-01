Museu do Louvre bate recorde com mais de dez milhões de visitantes em 2018

A Mona Lisa, de Leonardo Da Vinci, é uma das obras mais conhecidas do Museu do Louvre

O Louvre, o museu mais visitado do mundo, situado em Paris, França, ultrapassou pela primeira vez a marca de dez milhões de visitantes em 2018, revelou a administração do museu de Paris. No ano passado, o Louvre recebeu 10,2 milhões de visitantes, o que representa uma subida de 25% em relação a 2017 (8,1 milhões) e bate o seu anterior recorde, que tinha sido alcançado em 2012, de 9,7 milhões de visitantes num ano.

O número de visitantes tem aumentado ao longo dos últimos dois anos, em contraste com os anos de 2015 e 2016, em que o número de turistas estrangeiros em Paris diminuiu, devido aos temores de atentados assolaram a cidade nesses anos. Em 2017 o museu tinha recebido 8,1 milhões de visitantes, um aumento de 10,1% em relação a 2016.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Além do aumento dos turistas na cidade, o crescimento é parcialmente justificado pela remodelação levada a cabo pelo Louvre: novos bengaleiros e bilheteiras e uma nova recepção, inaugurada no ano passado, permitem acolher mais pessoas, explica Martinez. De acordo como o Le Monde, as obras tiveram um custo de 60 milhões de euros, financiadas em grande parte pelo acordo com o Louvre Abu Dhabi inaugurado em novembro de 2017. Finalmente, a possibilidade de comprar os bilhetes através da internet também reduziu os tempos de espera e permitiu controlar melhor os fluxos de visitantes.

Os estrangeiros representam quase três quartos dos visitantes, mas os franceses continuam a ser um quarto dos visitantes do Louvre (2,5 milhões, ou 25% do total). Entre eles, 565 mil alunos: "Esse público está a descobrir o Louvre porque, após os atentados, uma das primeiras consequências foi a limitação das visitas escolares", afirma o diretor do Louvre, Jean-Luc Martinez.. Na verdade, o público do Louvre é bastante jovem - 50% dos visitantes têm menos de 30 anos.

Entre os estrangeiros, os americanos continuam a liderar com quase 1,5 milhão de visitantes. "Muitas vezes, o Louvre é um" grande museu americano "por sua presença, é uma mania em particular", brinca Martinez.

Na segunda posição estão os chineses (quase um milhão). "Esta é um público que há cinco anos não existia e nem sequer estava entre as cinco nacionalidades. É um salto excepcional." A China é atualmente o primeiro país do planeta para turismo no estrangeiro, com 129 milhões de viajantes. Os turistas chineses que vêm para a Europa gostam cada vez mais da cultura e da natureza.

Para procurar conquistar novos públicos, para além dos turistas estrangeiros e do público escolar, o museu vai passar a abrir à noite, com entradas gratuitas, no primeiro sábado de cada vez. A primeira noite será já este sábado, 5 de janeiro. E estão previstas várias atividades ao longo da noite: um acompanhamento é proposto em algumas salas. "Há pessoas que têm medo de não entender o museu; esta noite quer responder a essa necessidade (...) com explicações, comentários, espetáculos, concertos ", diz Martinez. "Pretende reter este público que se sente perdido. " Estes sábados substituirão os domingos livres que beneficiavam sobretudo os turistas.

Este ano a programação do Louvre será marcada por dois acontecimentos: a comemoração do 30º aniversário da pirâmide de vidro e uma grande retrospetiva de Leonardo Da Vinci (1452-1519), por ocasião do 5º centenário da morte, em França, do pintor. A exposição está prevista para o outono.