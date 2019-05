Livraria Lello compra Teatro Sá da Bandeira por 3,5 milhões de euros

O Teatro Sá da Bandeira, no Porto, foi comprado esta quinta-feira por 3,5 milhões de euros pela Livraria Lello.

O valor base de licitação eram 2,19 milhões de euros. De acordo com o JN, a compra foi disputada com António Oliveira, antigo jogador de futebol e ex-selecionador nacional, e também proprietário da Brasileira, em frente ao Teatro Sá da Bandeira, que não foi além dos 3,2 milhões de euros.

Tratando-se de um imóvel classificado pela Direção-Geral do Património Cultural, e de acordo com os termos da hata pública, autorizada pela câmara, o edifício deverá manter-se como teatro "não podendo [o novo proprietário] afetá-lo a um uso distinto.

Rui Moreira justificou a alienação do teatro por considerar esgotada a utilidade de manter no património público. "Não necessitando o município de mais equipamentos culturais e não tendo sido essa necessidade a motivar o exercício do direito de preferência, considera-se esgotada a utilidade de manter no património público o edifício em questão, razão pela qual agora pode ser alienado", justificou, quando avançou para a hasta pública em março passado.

A Livraria Lello, situada também no centro da cidade do Porto, inaugurada em 1906, é considerada uma das mais belas livrarias do mundo e é atualmente um dos locais mais turísticos da cidade - no verão chega a receber mais de 100 mil pessoas por mês.