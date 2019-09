Kevin Hart sofre ferimentos graves em acidente de carro

O ator e comediante Kevin Hart, de 40 anos, ficou ferido com gravidade, na sequência de um acidente de carro, que ocorreu na madrugada de domingo, na Mulholland Highway, na Califórnia. Segundo a CBS, que cita fontes policiais, o ator sofreu "ferimentos graves na coluna".

Jared Black, o homem que conduzia o carro, também sofreu ferimentos graves nas costas. De acordo com a imprensa local, a viatura, um Plymouth Barracuda 1970, capotou a saiu da estrada.

A outra passageira que seguia no carro, Rebecca Broxterman, não sofreu ferimentos.

Kevin Hart terá conseguido sair da viatura pelo seu próprio pé, tendo sido levado para casa por um membro da sua equipa de segurança. Só mais tarde deu entrada no hospital.

Segundo a CBS Los Angeles, o motorista não se encontrava sob efeito de álcool na altura do acidente. Até ao momento, o agente do ator ainda não quis prestar qualquer esclarecimento.

De acordo com o TMZ, que foi o primeiro a noticiar o acidente, o carro partiu várias proteções de madeira ao longo da estrada, tendo caído de uma altura de aproximadamente três metros. O teto da viatura ficou completamente destruído.

Greg Mills, repórter da CBS, publicou um vídeo no Twitter no qual são visíveis as marcas de pneus na estrada.

Em junho, o ator publicou uma fotografia no Instagram com o carro, dando conta que este tinha sido a sua prenda de aniversário.

Recorde-se que ator e comediante Kevin Hart desistiu de apresentar a cerimónia dos Óscares de 2019 devido ao coro de críticas sobre afirmações do norte-americano que têm mais de sete anos, consideradas ofensivas pela comunidade homossexual.

Hart é conhecido por filmes como Jumanji: Bem-vidos à selva (2017), A Turma da Noite (2018) e Polícia em Apuros (2014) e tem também uma longa carreira como humorista.