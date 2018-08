Jovem que acusa Asia Argento de abuso quebra silêncio

O ator que acusou a atriz e realizadora italiana de ter abusado sexualmente dele num encontro num quarto de hotel na Califórnia, em 2013 - numa altura em que Bennett tinha 17 anos e Argento 37 -, falou pela primeira vez sobre o caso nesta quarta-feira, em declarações ao jornal New York Times, o mesmo jornal que revelou a história.

Bennett disse que só agora aborda publicamente o caso, porque "tinha vergonha e estava com medo das reações". Num depoimento enviado ao jornal, o ator lembrou que "era menor quando o caso sucedeu" e, a propósito das notícias de que tentou chegar a um acordo financeiro com a atriz, disse que procurou "justiça de uma forma que fizesse sentido na altura, porque não estava preparado para lidar com as consequências de a história se tornar pública".

"Naquela altura, acreditei que haveria ainda o estigma de ter vivido aquela situação enquanto homem. Achei que as pessoas não iriam compreender aquilo que aconteceu na versão de um adolescente", acrescentou Jimmy Bennett.

Recorde-se que Asia Argento,de 42 anos, foi uma das primeiras mulheres a dar voz ao movimento #MeToo, tendo revelado que foi violada pelo produtor Harvey Weinstein. De acordo com o que o New York Times divulgou esta semana, a atriz terá pago 380 mil dólares ao jovem ator pelo seu silêncio sobre o encontro sexual. Argento alega que foi o seu namorado de então, o falecido chefe Anthony Bourdain, a efetuar o pagamento para evitar "má imprensa".

Asia Argento foi uma das pioneiras do movimento #MeToo © REUTERS/Stephane Mahe

Jimmy Bennett, atualmente com 22 anos, disse ainda ao jornal que o papel de Argento no movimento #MeToo o fez recordar o trauma do episódio com a atriz. "O meu trauma ganhou força quando a vi surgir, também ela, como uma vítima".

Bennett e Argento conheceram-se pela primeira vez quando o jovem ator, então com apenas 7 anos, interpretou Jeremiah, filho de Argento no filme Maldito Coração.