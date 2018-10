John Legend anuncia novo álbum com músicas natalícias

John Legend (direita) ao lado da mulher, Chrissy Teigen (esquerda), durante a cerimónia de entrega de Prémios Emmy do Primetime no passado dia 17 de setembro.

O músico norte-americano John Legend anunciou que vai lançar um novo álbum já no próximo dia 26 de outubro. Intitulado A Legendary Christmas, o disco terá apenas canções alusivas à quadra natalícia.

Foi o próprio artista que divulgou a novidade através de um vídeo publicado na sua conta oficial no Twitter. Na publicação é possível ver John Legend ao lado da mulher, Chrissy Teigen, e dos filhos, Luna, com dois anos, e Miles, de cinco meses, a decorar uma árvore de Natal ao som de Bring Me Love, um dos 14 êxitos que integram o disco.

Apesar de ser preciso esperar até meados do mês de outubro para ver o disco nas lojas, os fãs já podem fazer a pré-reserva do mesmo através do site do cantor, por apenas 10,42 euros. Também vai existir uma versão em vinil, a um custo de 21,72 euros. Para além de Bring Me Love, também é possível ter acesso antecipado à música Have Yourself a Merry Little Christmas.

Para além dos seis temas originais, o álbum também vai contar com oito reinterpretações de clássicos de Natal, nomeadamente Silver Bells ou Christmas Time is Here, entre outros,