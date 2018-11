Jeff Koons condenado por plágio. Outra vez

O artista norte-americano Jeff Koons, de 63 anos, foi condenado por um tribunal de Paris por plagiar um anúncio publicitário dos anos 80 da marca de roupa francesa Naf-Naf. A justiça deu razão a Franck Davidovici, publicitário e autor do anúncio.

O anúncio de Davidovici, intitulado Fait D'Hiver, mostrava um leitão, que era a mascote da marca Naf Naf, com um barril ao pescoço, muito parecido àquele que os cães São Bernardo usam nas suas ações de socorro na neve, ajudando uma jovem morena. A obra de Jeff Koons não é uma fotografia a preto e branco. É uma escultura colorida que também se chama Fait D'Hiver e que mostra uma mulher deitada na neve e a ser ajudada por um porco com um barril e uma coroa de flores ao pescoço. Ao lado estão dois pinguins.

As semelhanças são evidentes e o juiz sublinhou que até o cabelo da mulher está na mesma posição e a expressão do seu rosto é igual na foto e na escultura.

A escultura realizada em 1988 foi exposta pela primeira vez em 1998 numa galeria de Nova Iorque e foi leiloada em 2007 pela Christie's de Nova Iorque por mais de 4 milhões de dólares e integra desde então a coleção da Fundação Prada. Depois disso, esteve exposta, por exemplo, na Bienal de Veneza em 2011 e no Centro Pompidou, em Paris, em 2014. Foi só quando viu o catálogo desta exposição, aliás, que Davidovici descobriu a obra de Koons. Em janeiro do ano seguinte, avançou com o processo em tribunal.

Agora, Jeff Koons, o Centro Pompidou e a editora do catálogo terão de pagar em conjunto 148 mil euros a Davidovici. No entanto, o juiz não ordenou que a obra de arte fosse confiscada, que era outro dos pedidos do publicitário.

Esta não é a primeira vez que o artista americano é acusado de plágio. E sempre com obras da série Banality (Banalidade), que são peças realizadas em 1988 a partir de imagens de revistas ou de publicidade e que estiveram expostas nesse ano na Galeria Sonnabend, em Nova Iorque, EUA. O ponto de partida desta série de esculturas era mesmo o de imitar essas imagens populares mas, pelos vistos, Koons esqueceu-se que algumas delas têm direitos de autor.

O artista foi processado pelo fotógrafo Art Rogers cujo trabalho foi usado como base para a escultura String of Puppies. O caso não chegou a ir a tribunal, foi resolvido com um acordo por um valor não conhecido. O mesmo aconteceu com um outro processo em que foi acusado de usar indevidamente a personagem Odie, da banda desenhada de Garfield.

"String of Puppies" - a fotografia de Art Rogers e a obra de Koons © Direitos reservados

No ano passado, Koons foi condenado a pagar 24 mil euros aos herdeiros do fotógrafo francês Jean-François Bauret por ter plagiado a obra Naked para fazer uma escultura em porcelana de duas crianças nuas a segurar algumas flores.

"Naked" - a escultura de Jeff Koons e a fotografia de Bauret © Direitos reservados

A fotografia de Bauret foi usada num postal em 1975 e usava o título Enfants. A obra de Koons, apresentada em 1988, tinha cerca de um metro de altura. O tribunal considerou que, apesar de haver algumas variações, elas "não impediam as pessoas de reconhecer imediatamente e identificar os modelos e a pose" das crianças da fotografia.

No mês passado, a cidade de Paris anunciou, após dois anos de polémica, que a escultura monumental Bouquet de Tulipes (2016), de Jeff Koons, será instalada no jardim do Petit Palais, perto dos Champs Elysées. O artista doou esta obra à cidade de Paris como uma homenagem às vítimas do ataques terroristas de 2015 e 2016, mas não foi fácil encontrar um lugar que não fosse contestado pelos parisienses. A obra feita em bronze inspira-se, segundo o artista, na Estátua da Liberdade, mas o seu enorme tamanho - tem mais de 10 metros de altura e 8 de largura - tornou-a indesejável. Muitos veem-na mais como uma ação de promoção de Jeff Koons do que uma verdadeira homenagem às vitimas do terrorismo.