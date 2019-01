Já só faltam "90 dias e 23 horas" para estrear final da Guerra dos Tronos

"90 dias, 23 horas, 55 minutos, 27 segundos". Ou melhor, faltavam na madrugada desta segunda-feira, quando a HBO anunciou a data de estreia da última temporada da Guerra dos Tronos. A 14 de abril será emitido o primeiro dos últimos seis episódios da luta pelo poder em Westeros. E o teaser lançado pela produtora no twitter já foi visto, só no YouTube, por cerca de cinco milhões de pessoas e tornou-se num rastilho para a imaginação da legião de fãs da série.

O trailer de minuto e meio começa com Jon Snow a entrar na cripta da família Stark, em Winterfell, e a ouvir a frase "tu tens de protegê-lo" (dita pela sua mãe ao irmão, Ned Stark, antes de morrer) ao passar pela estátua de Lyanna Stark, a sua verdadeira mãe, o que indica claramente que Jon terá de lidar com a sua real identidade e com o facto de ser filho de Rhaegar Targaryen e herdeiro direto do trono. Ideia reforçada quando passa pela estátua de Ned, de quem pensava até agora ser filho bastardo, ouvindo-se a frase "tu és um Stark. Podes não ter o meu nome, mas tens o meu sangue".

Jon é seguido pelas outras duas Stark, Sansa e Arya, também confrontadas com palavras dos seus antepassados. O único ausente é Bran, e é aqui que começam as maiores especulações. Isto porque no início do curto filme se vê uma pena a cair no chão, no que parece uma alusão ao Corvo de Três Olhos, identidade assumida pelo mais jovem dos irmãos. Pena que no final fica congelada, quando os três Stark chegam ao final da cripta e se deparam com as suas próprias estátuas. Terá Bran sido transformado num Caminhante Branco? Será ele, como muitos fãs suspeitam, o próprio Rei da Noite? E quererão as três estátuas significar a morte dos restantes Stark?

As respostas começam a ser respondidas a 14 de abril. Os seis episódios finais serão emitidos primeiro na HBO norte-americana de madrugada e, no dia seguinte, no Syfy em Portugal.