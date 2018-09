"House of Cards" despede-se em 2018 ensombrada por escândalo sexual

A Netflix divulgou um teaser que mostra o fim de Frank Underwood, personagem principal da série House of Cards. A plataforma de streaming decidiu acabar com o papel de Kevin Spacey devido aos escândalos sexuais que envolveram o ator.

No vídeo, divulgado esta quarta-feira, dia 5 de setembro, podemos ver uma campa com o nome de Francis J. Underwood, ao lado do seu pai, Calvin T. Underwood.

"Digo-te uma coisa, Francis. Quando me enterrarem a mim, não vai ser no meu quintal. E quando prestarem a sua homenagem, vão ter de esperar na fila", diz a nova protagonista da série, Claire Hale Underwood, interpretada pela atriz Robin Wright.

A sexta e última temporada de House of Cards estreia nos EUA no próximo dia 2 de novembro e vai contar com oito episódios. O enredo vai se centrar na Claire Underwood, a mulher de Frank e a nova presidente dos EUA na história.