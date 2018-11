Já há data para a estreia da última temporada de "A Guerra dos Tronos"

Quem vai morrer no final de "A Guerra dos Tronos"? Muita gente, avisa executiva da HBO

A oitava e última temporada de "A Guerra dos Tronos" vai estrear em abril de 2019, anunciou esta terça-feira o canal HBO num vídeo promocional que mostra vários momentos marcantes da série que é acompanhada por milhões de pessoas em todo o mundo.

A trama em torno do controlo do reino fictício de Westeros vai ficar concluída em apenas seis episódios e, até agora, apenas se sabia que a última temporada da série galardoada com vários Emmys (38) ia começar na primeira metade de 2019.

Em antecipação ao grande final de "A Guerra dos Tronos", diz a Rolling Stone, a HBO está a planear eventos em Nova Iorque e Los Angeles, numa campanha que vai ter a hashtag #ForTheThrone. A primeira ação será a 27 de novembro, na Grand Central Station, em Nova Iorque, e existirão inclusivamente edições limitadas de cartões de metro inspiradas pela série.

Diz a Reuters, que estão planeados vários spinoffs da série e que a HBO já afirmou ter dado ordem para um episódio piloto para uma prequela que se passará milhares de anos antes do atual contexto da série adaptada a partir dos livros de George R. R. Martin. Já foi anunciada a prequela The Long Night , que poderá contar com Naomi Watts.

Segundo o Entertainment Weekly o primeiro episódio da série vai decorrer em Winterfell e transportará os fãs de volta ao primeiro episódio da série. Peter Dinklage que dá vida a Tyrion Lannister revelou em entrevista à mesma publicação que esta temporada terá uma guerra "brutal": "Vai fazer com que a Guerra dos Bastardos pareça um parque de diversões."

Em Portugal, a série é exibida pelo canal Syfy, logo no dia após os episódios serem transmitidos nos EUA.