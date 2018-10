O brasileiro Itamar Vieira Junior vence Prémio Leya

O romance Torto Arado de autoria do brasileiro Itamar Vieira Junior venceu o Prémio Leya, o prémio literário português mais importante e com um valor de 100 mil euros.

O júri distinguiu a forma como o universo rural do Brasil e o âmbito patriarcal são retratados nesta obra do escritor. "Sendo um romance que parte de uma realidade concreta, em que situações de opressão quer social quer do homem em relação à mulher, a narrativa encontra um plano alegórico, sem entrar num estilo barroco, que ganha contornos universais", justifica o júri, que acrescenta que o livro premiado "destaca-se pela qualidade literária de uma escrita em que se reconhece plenamente o autor". Daí que, refira a ata do júri, a 10.ª edição do Prémio Leya tenha sido concedido por unanimidade.

Além de autor, é geógrafo de formação e doutorado em Estudos Étnicos e Africanos. Nasceu em 1979 e é natural de São Salvador da Bahia.

Itamar Vieira Junior é também finalista do prémio Jabuti na categoria de conto. "Uma coincidência interessante", afirmou Manuel Alegre. A sua obra consta de livros de contos, Dias (2012) e A Oração do Carrasco (2017), tendo publicado alguns dos seus trabalhos em revistas especializadas em França e é colunista da São Paulo Review.

Estavam a concurso 348 originais provenientes de 13 paises, dos quais foram selecionados sete obras para a decisão final segundo referiu o administrador da Leya, Isaías Gomes Teixeira, sendo a mais concorrida a nível de nacionalidades, tendo chegado originais de Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, EUA, China e da Islândia, entre outros países.

O presidente do júri, Manuel Alegre, fez questão de destacar que "nunca houve tantos finalistas não portugueses como este ano", sendo que entre as sete obras finalistas estavam três autores moçambicanos e dois brasileiros.

A obra premiada distinguiu-se das restantes logo ao início segundo o membro do júri Nuno Júdice: "Era um romance bastante sólido, praticamente terminado e com uma grande consistência de escrita."

Itamar Vieira Junior é um escritor que está fora do circuito de São Paulo e Rio de Janeiro, referiu o novo membro do júri brasileiro Paulo Werneck, que desconhecia o autor: "O que chama mais à atenção é o seu domínio da técnica narrativa e todos tivemos a certeza de estar perante um autor maduro. Até à abertura do envelope existia no júri a dúvida sobre se não seria um escritor conhecido." A revelação de novos nomes além dos consagrados, diz, é um dos benefícios do Prémio Leya: "Agora quero conhecer este autor que trata de uma narrativa muito importante sobre uma parte do Brasil rural, um mundo difícil e que marca também a vida do país.."

Antes deste autor já venceram o Prémio Leya o escritor brasileiro Murilo Carvalho, o moçambicano

João Paulo Borges Coelho, e os portugueses João Ricardo Pedro Portugal, Nuno Camarneiro, Gabriela Ruivo Trindade Portugal, Afonso Reis Cabral, António Tavares Portugal e João Pinto Coelho.

O Prémio Leya, que tem como objetivo distinguir um romance inédito escrito em português. A primeira edição realizou-se em 2008, pouco depois da aquisição por parte do grupo Leya de quase duas dezenas de editoras, e aceita originais de todos os países da lusofonia. O prémio só não foi atribuído por duas vezes, em 2010 e 2016, devido ao júri considerar que as obras a concurso não tinham o nível que o galardão exige.