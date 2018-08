Fãs dos Xutos & Pontapés juntaram-se há um mês no Campo de Jogos do Pragal, em Almada para homenagear Zé Pedro e, com ele, os Xutos & Pontapés. É o projeto Xutos' 1000, que agora chega ao fim com a publicação do vídeo.

"Não sou o único", com letra de José Pedro, foi a música escolhida para a homenagem, mas não foi a única. Os fãs não arredaram pé sem cantar "Minha casinha", a segunda música do vídeo, divulgado esta quarta-feira à noite.

A iniciativa começou com uma ideia de Pedro Frazão, após a morte do guitarrista, em novembro, acabando por reunir 700 fãs do grupo de rock, entre cantores e instrumentistas, de todas as idades, alguns tendo mesmo vindo do estrangeiro.

Inspira-se numa ação semelhante realizada em 2015 por mil músicos, em Cesena, Itália, que interpretaram "Learn to fly" para convencer o grupo rock norte-americano Foo Fighters a tocar naquela localidade.

Três meses depois, o grupo começou a digressão europeia em Cesena.