Hellboy: a herança de Del Toro foi para o inferno

Mike Mignola deu-lhe vida no papel e, em 2004, Guillermo del Toro deu-lhe honras de grande ecrã. Transitando da banda desenhada para o cinema, Hellboy, o super-herói semi-demónio, fez uma legião de fãs que, na sequência do segundo filme, O Exército Dourado, lançado em 2008, ficou à espera de um encerramento em grande da trilogia por parte do realizador mexicano (que o anunciou algumas vezes). A promessa arrastou-se ao longo do tempo, mas Del Toro acabou por não conseguir o financiamento necessário para a envergadura de tal produção. Por isso, o filme que agora chega às salas não é nem o último título de uma trilogia nem um trabalho com a sua assinatura. E, contudo, para todos os efeitos, Hellboy está de volta...

No primeiro capítulo já nos tinha sido contada a origem mitológica do ser de pele vermelha e cornos amputados. Vale a pena recordá-la: ao interromper um ritual de magia negra levado a cabo pelos nazis, perto do fim da Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas viram surgir uma pequena criatura com uma mão de pedra e corpo de demónio, que logo foi adotada por um professor (John Hurt), entre os ilustres presentes, e educada para servir as forças do bem... tal como ainda acontece nos dias de hoje. Esta mesma situação (que é um fundamental alicerce histórico) recuperada no novo filme, através de um flashback, não tem um pingo da densidade ou o sentido de atmosfera que tinha a cena de Del Toro. Aliás, toda a nova megaprodução carece de ambas a coisas.

Neste relançamento da franchise, assinado pelo inglês Neil Marshall, a história mete ao barulho o Rei Artur e a lenda da espada mágica de Excalibur, mas também uma vilã chamada Rainha de Sangue (Milla Jovovich) que regressa da tumba para aliciar Hellboy na concretização do Apocalipse. Até lá, o agente encarnado vai acumulando uma série de lutas com bestas cada vez mais viscosas e repugnantes, como quem vai passando níveis e somando pontos até ao combate final... No meio disto fica para trás muito, ou quase tudo, do que Del Toro soube imprimir em termos de universo pessoal de cinema - ele que, como se sabe, é um aficionado dos seus "monstros".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sente-se muito a falta, desde logo, do seu carinho pelas personagens excêntricas do próprio Hellboy e do companheiro aquático Abe Sapien (que ainda não aparece aqui), e sobretudo da justa carga emocional das relações (o laço pai/filho e um romance). Por sua vez, Marshall reduz as personagens à psicologia mais rudimentar, com uma única função: seguir a receita da ação e diálogos práticos, para levar o jogo para a frente. As emoções, de qualquer ordem, não fazem parte da experiência; resumem-se às batidas de metal que ornamentam a banda sonora de alguns momentos e pouco mais.

Quanto ao super-herói-diabo propriamente dito, interpretado por David Harbour (da série Stranger Things) em substituição do empático Ron Perlman, ainda tenta conciliar um traço humano com os gestos presos dentro do tapume da maquilhagem e das próteses, mas o resultado é pouco animador. Basicamente, porque o ator não tem um argumento a que se agarrar para ser algo mais do que um corpo robusto que reage a obstáculos.

E, no fim de contas, a culpa é também das técnicas de CGI. Na sua sobejamente banal evolução narrativa, Hellboy revela-se uma tosca montagem de imagens digitais em que tudo o que atravessa o ecrã se vê desprovido da mais elementar textura ou materialidade. A expressão pode parecer agressiva, mas é de autêntico "cuspo digital" que falamos, apesar de se contar uma dezena de estúdios envolvidos na execução dos efeitos especiais. Entre eles uma sucursal portuguesa do grupo Nu Boyana Films, aberta em janeiro do ano passado, que se aventurou logo com este projeto em mãos...

Já há algum tempo que não surgia no mapa uma produção tão exemplar do que de pior se pode fazer no âmbito das sagas de super-heróis, pela via do excesso de make-up digital e ausência de ideias. Nem por um instante Marshall se desvia do mero propósito de cumprir uma agenda de fãs, e gabe-se-lhe a arte de fazer realmente um mau filme! Resta saber se os fãs estão dispostos a aceitar algo tão abaixo dos serviços mínimos ou se continuarão a sonhar com o arquivado terceiro momento da trilogia de Guillermo del Toro.