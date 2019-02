Grammys: Drake e Kendrick Lamar entre as mulheres

Muitas mulheres e canções vindas do cinema. Serão assim os prémios norte-americanos de música Grammy, que são entregues hoje à noite em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O rapper norte-americano Kendrick Lamar lidera a corrida aos prémios com oito nomeações, seguido do canadiano Drake, com sete. Kendrick Lamar e Drake estão ambos nomeados para três das quatro categorias principais: Gravação do Ano, Álbum do Ano e Canção do Ano (All the stars e God's Plan, respetivamente).

No entanto, é justo dizer que as categorias principais (gravação do ano, canção do ano, álbum ano e artista revelação) são dominadas por mulheres, incluindo a rapper do Bronx Cardi B e a voz do R&B Janelle Monáe. Na categoria de álbum do ano, por exemplo, as mulheres conseguem cinco das oito nomeações.

Este ano, pela primeira vez, a Academia aumentou de cinco para oito o número de nomeados nas principais categorias. Essa foi a maior mudança nos 60 anos de existência dos prémios (desde 1959). O objetivo era ter maior diversidade entre os concorrentes, o que parece ter acontecido: no ano passado quase não houve prémios para artistas femininos, o que levou à criação nas redes sociais da tag #GrammySoMale. Brandi Carlile, nome do pop e do folk, é a mulher com mais nomeações: seis.

Por outro lado, este ano temos vários nomeados para os Grammy que também estão nomeados para os Óscares, sobretudo com os filmes Black Panther e A Star is Born - Assim nasceu uma Estrela. O primeiro tem nomeações em oito categorias dos Grammy, com destaque para Kendrick Lanmar e o seu All the Stars. Lady Gaga e Bradley Cooper estão na corrida para quatro Grammys - Gaga já tem um Globo de Ouro com o tema Shallow.

21 Savage: o ausente

Para o Grammy de Gravação do Ano estão também nomeados Cardi B, Bad Bunny e J Balvin, Brandi Carlile, Childish Gambino, Lady Gaga e Bradley Cooper, Post Malone com 21 Savage, Zedd, Maren Morris e Grey.

Dos nomeados nesta categoria, é provável que pelo menos um não compareça na cerimónia: o 'rapper' 21 Savage, detido a 3 de fevereiro em Atlanta pela autoridade de imigração e alfandegária norte-americana (ICE, na sigla em inglês). Segundo a ICE, 21 Savage, nascido Sha Yaa Bin Abraham-Joseph, é um cidadão britânico que entrou nos Estados Unidos de forma legal em julho de 2005, mas ultrapassou o prazo do visto, que expirou em 2006. Condenado por posse de droga em 2014, 21 Savage foi agora encaminhado para um processo de deportação. Entretanto, o rapper e produtor Jay-Z pediu ao seu advogado para acompanhar o caso, embora 21 Savage não pertença à editora Roc Nation.

Com Diana Ross, sem Ariana Grande

Existem 84 categorias nos prémios Grammy. Por esse motivo, a entrega é dividida em duas partes. Na primeira parte da cerimónia, que tem como anfitrião o rapper Shaggy, serão entregues os prémios em mais de 70 categorias de rap, R&B, dance, pop, latina, categorias técnicas e outras. Esta cerimónia começa às 20.30 e dura cerca de três horas, sendo apenas transmitida online no site Grammy.com.

Na segunda parte, serão revelados os vencedores das categorias principais (álbum do ano, gravação do ano, música do ano, revelação e mais algumas). Esta cerimónia, a parir da 1 da madrugada (na noite de domingo para segunda-feira) será apresentada pela cantora Alicia Keys.

Ao longo da noite haverá várias atuações. Entre os artistas confirmados estão Camila Cabello, Cardi B, Brandi Carlilie, Miley Cyrus, Post Malone com os Red Hot Chili Peppers, Shawn Mendes e Janelle Monáe. Também haverá uma atuação de Diana Ross, que recebe o Grammy especial pela sua carreira e este celebra o seu 75º aniversário.

Quem não vai estar presente é Ariana Grande. A cantora que lançou na sexta-feirs o seu novo álbum, Thank U Next. Ariana tinha sido convidada para participar na ceriónia e propôs-se cantar 7 Rings mas o tema foi recusado pela organização. Mesmo sem atuar, Grande está nomeada em duas categorias de música pop: o álbum Sweetener é candidato ao prémio de Melhor álbum vocal de pop e God is a Woman concorre a Melhor performance pop solo.

Estes são os principais nomeados:

GRAVAÇÃO DO ANO

I Like It - Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

The Joke - Brandi Carlile

This Is America - Childish Gambino

Drake - God"s Plan

Shallow - Lady Gaga & Bradley Cooper

All The Stars - Kendrick Lamar & SZA

Rockstar - Post Malone Featuring 21 Savage

The Middle - Zedd, Maren Morris & Grey

ÁLBUM DO ANO

Invasion Of Privacy - Cardi B

By The Way, I Forgive You - Brandi Carlile

Scorpion - Drake

H.E.R. - H.E.R.

Beerbongs & Bentleys - Post Malone

Dirty Computer - Janelle Monáe

Golden Hour - Kacey Musgraves

Black Panther: The Album, Music From And Inspired By (Various Artists)

CANÇÃO DO ANO

All The Stars, Kendrick Lamar

Boo"d Up, Ella Mai

God"s Plan, Drake

In My Blood, Shawn Mendes

The Middle, Brandi Carlile, Dave Cobb, Phil Hanseroth & Tim Hanseroth

Shallow, Lady Gaga,

This Is America, Childish Gambino

ARTISTA REVELAÇÃO

Chloe x Halle

Luke Combs

Greta Van Fleet

H.E.R.

Dua Lipa

Margo Price

Bebe Rexha

Jorja Smith

PERFORMANCE POP SOLO

Colors - Beck

Havana (Live) - Camila Cabello

God Is A Woman - Ariana Grande

Lady Gaga - Joanne (Where Do You Think You"re Goin"?)Better Now

Post Malone - Show

PERFORMANCE POP EM DUO/ GRUPO

Fall In Line - Christina Aguilera Featuring Demi Lovato

Don"t Go Breaking My Heart - Backstreet Boys

"S Wonderful - Tony Bennett & Diana Krall

Shallow - Lady Gaga & Bradley Cooper

Girls Like You - Maroon 5 Featuring Cardi B

Say Something - Justin Timberlake Featuring Chris Stapleton

The Middle - Zedd, Maren Morris & Grey

ÁLBUM POP

Camila - Camila Cabello

Kelly Clarkson - Meaning Of Life

Sweetener - Ariana Grande

Shawn Mendes - Shawn Mendes

Beautiful Trauma - P!nk

Reputation - Taylor Swift

PERFORMANCE R&B

Long As I Live - Toni Braxton

Summer - The Carters

Y O Y - Lalah Hathaway

Best Part - H.E.R. Featuring Daniel Caesar

First Began - PJ Morton

CANÇÃO R&B

Ella Mai - Boo"d Up

J. Cole - Come Through And Chill

Feels Like Summer - Kendrick LAmar

Toni Braxton - Long As I Live

Focus - H.E.R.

Long As I Live - Toni Braxton

ÁLBUM R&B

Sex & Cigarettes - Toni Braxton

Good Thing - Leon Bridges

Honestly - Lalah Hathaway

H.E.R. - H.E.R.

Gumbo Unplugged (Live) - PJ Morton

PERFORMANCE RAP

Be Careful - Cardi B

Nice For What - Drake

King"s Dead - Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake

Bubblin - Anderson .Paak

Sicko Mode - Drake, Travis Scott, Drake, Big Hawk & Swae Lee

CANÇÃO RAP

Drake - God"s

Kendrick Lamar - King"s Dead

Eminem - Lucky You

Drake - Sicko Mode

Kendrick Lamar - Win

ÁLBUM RAP

Invasion Of Privacy - Cardi B

Swimming - Mac Miller

Victory Lap - Nipsey Hussle

Daytona - Pusha T

Astroworld - Travis Scott

PERFORMANCE ROCK

Four Out of Five - Arctic Monkeys

When Bad Does Good - Chris Cornell

Made An America - THE FEVER 333

Highway Tune - Greta Van Fleet

Uncomfortable - Halestorm

ÁLBUM POP LATINO

Prometo - Pablo Alborán

Sincera - Claudia Brant

Musas (Un Homenaje Al Folclore Latinoamericano En Manos De Los Macorinos), Vol. 2 - Natalia Lafourcade

2:00 am - Raquel Sofía

Vives - Carlos Vives

BANDA SONORA

Black Panther

Blade Runner 2049

Coco

The Shape Of Water

Star Wars: The Last Jedi

CANÇÃO PARA BANDA SONORA

Kendrick Lamar, All The Stars

Mystery Of Love - Sufjan Stevens, songwriter (Sufjan Stevens)

Track From: Call Me By Your Name

Remember Me - Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez, songwriters (Miguel Featuring Natalia Lafourcade)

Track From: Coco

Shallow - Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando & Andrew Wyatt, songwriters (Lady Gaga & Bradley Cooper)

Track From: A Star Is Born

This Is Me - Benj Pasek & Justin Paul, songwriters (Keala Settle & The Greatest Showman Ensemble)

Track From: The Greatest Showman

VÍDEO MUSICAL

Apes*** - The Carters

This Is America - Childish Gambino

I"m Not Racist - Joyner Lucas

PYNK - Janelle Monáe

MUMBO JUMBO - Tierra Whack

FILME MUSICAL

Life In 12 Bars - Eric Clapton

Whitney (Whitney Houston)

Quincy - Quincy Jones

Itzhak - Itzhak Perlman

The King - (Elvis Presley)

Veja a lista completa de nomeados no site oficial dos Grammy.