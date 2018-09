As fotografias menos conhecidas de Carlos Relvas estão no Museu do Chiado

Modelo do quadro "A origem do mundo" era uma antiga bailarina

De acordo com o Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, a exposição - com cerca de 300 imagens distribuídas por dez núcleos - tem inauguração marcada para as 19.00, ficando aberta ao público a partir de quinta-feira, até 20 de janeiro de 2019.

Intitulada Carlos Relvas (1838-1894). Vistas Inéditas de Portugal. A Fotografia nos Salões Europeus, a exposição tem curadoria de Victor Flores, Ana David Mendes, Denis Pellerin e Emília Tavares.

Considerado um dos fotógrafos amadores mais reconhecidos na história da fotografia portuguesa do século XIX, Carlos Relvas mantém ainda muito por descobrir, segundo os investigadores.

Esta exposição teve como ponto de partida um projeto de investigação (CICANT - Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias) dedicado ao estudo da fotografia estereoscópica de Carlos Relvas, e à importância dos seus primeiros anos de atividade como fotógrafo, entre 1862 e 1874, um dos períodos menos conhecidos do autor.

Para o seu estudo "foi decisivo o cruzamento das imagens do arquivo da Casa-Estúdio Carlos Relvas com as coleções de cinco instituições e de vários particulares, revelando um conjunto considerável e inédito de provas originais em albumina", sublinha o Museu do Chiado, em comunicado sobre a exposição.

Este levantamento permitiu a redescoberta de retratos e de vistas de Portugal, que "testemunham uma prática rigorosa de diferentes técnicas, géneros e formatos fotográficos, dando uma configuração mais ampla e dinâmica" ao primeiro período da obra fotográfica de Carlos Relvas.

Organizada em dez núcleos principais, a exposição destaca a primeira presença de Carlos Relvas na exposição da Sociedade Promotora de Belas Artes, em 1868, e a sua internacionalização, com a participação nas exposições de alguns dos principais salões fotográficos europeus, como a reputada Société Française de Photographie, a Exposição Universal de Viena e a Exposição Nacional de Madrid.

A partir do seu trabalho deste período, "é possível aprofundar e revelar novas facetas de algumas das questões fundamentais da fotografia portuguesa de oitocentos".

Carlos Relvas começou por fotografar o que lhe era próximo e familiar. Os temas predominantes no primeiro período da sua atividade fotográfica foram a sua família, a Golegã e o seu primeiro estúdio.

As relações de cumplicidade de Carlos Relvas com alguns dos mais importantes pintores deste período, permitiram delinear, pela primeira vez, a natureza do diálogo entre a fotografia e a pintura do século XIX português.

Trata-se do resultado da investigação de um autor e de uma época, com o apoio do Museu do Chiado, na produção e divulgação de projetos inéditos para o conhecimento da história da fotografia em Portugal.

A exposição possui dez núcleos: "Fotografia e Património", "Fotografia e Belas-Artes", "Os Salões de Fotografia Europeus", "As Primeiras Fotografias", "Na Câmara Escura", "As Séries Estereoscópicas e a Paisagem", "Atelier Relvas - Uma Reconstituição", "Imagens Resgatadas" e "A Casa Estúdio" e "Novas Técnicas".

Inclui ainda diversa documentação - álbuns de fotografia, publicações fotográficas de época - material fotográfico, e material de estúdio, bem como dez pinturas criadas por Ferreira Chaves, José Malhoa, Guilhermina Reis, Francisco José Resende e José Rodrigues, entre outros.