Flint fez mosh à vida, Flint fez mosh à morte

"Hey, seus filhos da mãe que estão aí a fazer mosh em tronco nu à frente do palco. Estou convosco", disse Keith Flint à multidão que assistiu ao seu último concerto. Foi a 5 de fevereiro, na Trusts Arena de Auckland, Nova Zelândia. Logo a seguir começou a cantar um tema do ábum No Tourists, que os Prodigy lançaram em novembro: "Now. Turn the flame higher. We live forever." We live forever - vivemos para sempre

Às 8h10 de segunda-feira, 4 de março, a polícia encontrou o corpo de Flint sem vida na sua casa em Brook Hill, no condado de Essex, a noroeste de Londres. Horas depois, a banda confirmava a morte da sua mais proeminente figura. Liam Howlett, que fundou os Prodigy em 1990, estava desolado: "As notícias são verdadeiras. O nosso irmão Keith tirou a sua própria vida este fim de semana", escreveu no Instagram do grupo.