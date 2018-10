Filmes de Alfonso Cuarón, Guadagnino e Lars von Trier no festival LEFFEST

De acordo com a programação atualizada hoje divulgada, fora de competição serão exibidos, em antestreia, Roma, de Alfonso Cuarón, Leão de Ouro 2018 em Veneza, Suspiria, de Luca Guadagnino, e The hous e that Jack built, de Lars von Trier.

A eles juntam-se ainda Dovlatov, de Aleksey German Jr., Rojo, de Benjamin Naishta, e At Eternity's Gate, de Julian Schnabel.

A competição regista a inclusão de Blaze, de Ethan Hawke, um filme biográfico sobre o músico country Blaze Foley, e Ray & Lyz, de Richard Billingham, e a retirada de A Portuguesa, o novo filme de Rita Azevedo Gomes, "por estar reservada a sua estreia a um grande festival de cinema internacional".

A 12.ª edição do LEFFEST, que decorrerá de 16 a 25 de novembro, contará com vários convidados agora confirmados, entre os quais Laurie Anderson, que "apresentará materiais sonoros e visuais inéditos", numa sessão no cinema Nimas, e o escritor e argumentista Jean-Claude Carrière, "um dos mais importantes argumentistas da história do cinema".

O realizador Jacques Audiard, o ator Louis Garrel, a atriz Laetitia Casta, a ativista Aminata Dramane Traoré e o juiz Baltasar Garzón também estão entre os convidados desta edição.

Estas novidades juntam-se a uma programação anunciada em setembro passado, da qual se destacava a presença do realizador brasileiro Walter Salles, no júri deste ano, uma retrospetiva dedicada ao britânico Mike Leigh, outra ao cazaque Darezhan Omirvayev e uma homenagem ao cineasta português João Botelho.

Haverá ainda três temas que atravessam o festival: o realizador norte-americano David Lynch, de quem será revisitado o trabalho em várias disciplinas artísticas, e dois ciclos temáticos sobre neoliberalismo, novos fascismos e utopia.

O LEFFEST irá decorrer no Cinema Monumental, no Espaço Nimas e no Teatro Nacional D.Maria II, em Lisboa, no Centro Cultural Olga Cadaval e no MU.SA -- Museu das Artes de Sintra, em Sintra, e no Palácio Nacional Jardins de Queluz.