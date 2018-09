"Experiência" e "Inocência" chegam a Lisboa. Vêm aí dois dias de U2

Oito anos depois da última visita, os U2 regressam aos palcos portugueses já no próximo domingo, amanhã, e também na segunda-feira, na Altice Arena, em Lisboa, para dois concertos que estão há muito esgotados, apesar de, nos últimos dias, terem sido libertados mais algumas centenas de bilhetes.

Na altura, o Estádio da Cidade de Coimbra encheu para dois concertos. Antes, em 2005, 1997 e 1993, foi o Estádio de Alvalade (os dois, neste caso) a receber a banda irlandesa. A primeira vinda dos U2 a Portugal foi no longínquo ano de 1982, no Festival Vilar de Mouros.

Os concertos de 16 e 17 de setembro marcam assim os primeiros espetáculos dos irlandeses em Portugal que não são ao ar livre.

Os U2 chegam a Portugal depois de quatro dias em Paris, na parte europeia da tour "Experience+Innocence", que até começou da pior forma, com um concerto em Berlim onde Bono, vocalista da banda, perdeu a voz e o concerto terminou bem mais cedo. O início da digressão mundial foi a 2 de maio, em Tulsa, EUA.

A manter-se o que tem sido até agora a tour europeia dos U2, a banda de Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr., deverá apresentar mais de 20 temas, num concerto que além dos muitos clássicos da banda irlandesa deverá focar-se também em "Songs of Innocence", disco de 2014, e "Songs of Experience", de 2017, o 14.º disco do grupo.

Os alinhamentos dos espetáculos têm deixado alguns fãs insatisfeitos porque, após a tour de 30 anos do disco "The Joshua Tree", algumas dessas músicas, conhecidas de praticamente todos, acabaram por ficar de fora da nova digressão.

Dentro da Altice Arena espera-se que apareçam dois palcos, entre um maior e um outro com uma aura mais intimista, ligados por um corredor que tem um ecrã gigante por cima.

Estava programado a digressão dos U2 acabar em casa, com quatro concertos em Dublin, em novembro. Mas, agora, vai terminar onde começou. Berlim, que não chegou a ver os U2 na máxima força, vai ser compensada a 13 de novembro deste ano.