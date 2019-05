Eunice Muñoz caiu do palco há uma semana: "Está ótima"

A atriz Eunice Muñoz, de 90 anos, deu uma queda no palco do Auditório Beatriz Costa, em Mafra, no sábado passado. A informação foi confirmada ao DN por um dos seus filhos, dizendo que se "aleijou no braço, mas foi assistida no Hospital de Cascais de forma muito normal. Puseram-lhe gelo no braço e está ótima".

Eunice Muñoz não ficou sequer internada. A queda aconteceu quando Eunice Muñoz "foi chamada ao palco para um cumprimento à plateia, durante um espetáculo de José Raposo e Maria João Abreu".

A atriz está neste momento com participações no ar na novela "A Teia", da TVI.