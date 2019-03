ESTREIAS: Super-heróis do passado ou do presente? Veja as diferenças...

Na semana em que chega às salas portuguesas O Capitão Marvel, mais uma produção com chancela Marvel/Disney, não deixa de ser curioso perguntar como se comportam os super-heróis do presente face aos super-heróis do passado... Isto porque, em simultâneo, volta a estar disponível no mercado do DVD um dos títulos mais populares de John Carpenter, As Aventuras de Jack Burton nas Garras do Mandarim, produzido há mais de trinta anos, mais precisamente em 1986.

Enfim, é óbvio que não faz sentido inscrever o filme de Carpenter (título original: Big Trouble in Little China) no domínio corrente dos super-heróis: estamos perante um exemplo típico do cinema de aventuras da década de 80 que, de forma mais ou menos explícita, tentou emular as proezas da personagem de Indiana Jones, lançada por Steven Spielberg cinco anos antes, com Os Salteadores da Arca Perdida. Seja como for, esta história de um aventureiro (interpretado, com contagiante energia, por Kurt Russell) face a poderes mais ou menos esotéricos de Chinatown ficou como um feliz e divertido exemplo de cruzamento entre o filme de artes marciais e a fantasia de um conto fantástico.

O mesmo não se poderá dizer de O Capitão Marvel, infelizmente mais um sintoma da crescente formatação de uma máquina de produção que parece bloqueada numa banal estratégia de marketing. E nem mesmo a presença de uma atriz tão talentosa como Brie Larson consegue salvar o projeto. Já agora, é mesmo verdade: dado que estamos perante uma "encarnação" feminina da personagem central, o filme deveria chamar-se... "A Capitã Marvel".

Ainda entre as novidades desta semana, atenção a:

- Snu , de Patrícia Sequeira, evocação do par Snu Abecassis/Francisco Sá Carneiro e da sua presença mítica na história da política portuguesa: o projeto está, a meu ver, limitado pelo tom "novelesco" da encenação, mas não é todos os dias que encontramos um filme português que arrisque lidar com personagens e acontecimentos de uma história, afinal, tão próxima e perturbante.

- John McEnroe : O Domínio da Perfeição , brilhante exercício documental, com assinatura do francês Julien Faraut, centrado num dos nomes lendários da história do ténis; um dos eventos em foco é a épica final de Roland-Garros, em 1984, entre McEnroe e Ivan Lendl.

Já agora, se o leitor gosta de explorar todas as vias possíveis de abordagem de um desporto (neste caso, o ténis), permito-me sugerir que comece por qualquer de realmente excepcional. Até porque se trata de um título também disponível no mercado do DVD. A saber: O Desconhecido do Norte Expresso, de Alfred Hitchcock, a partir de um romance de Patricia Highsmith - tem data de 1951 e bate aos pontos todos os super-heróis da actualidade.