ESTREIAS: Godard & Bergman: mercado cinematográfico revaloriza os mestres

Estas não serão as novidades que vemos promovidas nos cartazes de rua ou nos spots televisivos... Paciência. Em qualquer caso, estes são os grandes acontecimentos cinematográficos do momento: as obras de Jean-Luc Godard e Ingmar Bergman estão de volta às salas portuguesas. Isto sem esquecer Parque Mayer, uma nova e interessante proposta portuguesa, e Silvio e os Outros, retrato insólito e sugestivo de Silvio Berlusconi.

O LIVRO DE IMAGEM - Foi o acontecimento mais inclassificável, mas também o mais fascinante, do Festival de Cannes, no passado mês de maio - de tal modo que o júri se sentiu compelido a atribuir-lhe uma Palma de Ouro "especial". Jean-Luc Godard prossegue o seu labor, tecido de paciência moral e invenção artesanal, sobre os poderes das imagens (e dos sons), num filme que surge a par das reposições de dois dos seus títulos mais emblemáticos do período da Nova Vaga: O Acossado (1959) e Pedro, o Louco (1965), ambos relançados, em simultâneo, no mercado do DVD.

Ciclo INGMAR BERGMAN - Ainda no ano do centenário do nascimento do mestre sueco, mais uma possibilidade de ver ou rever um conjunto significativo de títulos que vão desde o sarcasmo artístico de A Força do Sexo Fraco (1964) aos filmes que também foram séries televisivas, isto é, Cenas da Vida Conjugal (1973) e Fanny e Alexandre (1982). Ao todo, são 23 filmes, primeiro em Lisboa, mais tarde no Porto, Braga, Coimbra e Setúbal.

PARQUE MAYER - António-Pedro Vasconcelos volta a procurar os registos de um cinema popular capaz de não esquecer as convulsões da história coletiva. Desta vez, num registo de sóbria simplicidade (melo)dramática, propõe uma evocação do teatro de revista nos tempos iniciais da ditadura do Estado Novo. Com um destaque especial para a interpretação de Francisco Froes, compondo um autor teatral a contas com as arbitrariedades da censura salazarista.

SILVIO E OS OUTROS - Silvio é Silvio Berlusconi, de novo personagem nuclear de um filme italiano (recorde-se O Caimão, notável produção de 2006 assinada por Nanni Moretti). Agora, Paolo Sorrentino retrata a personagem, não exatamente como líder político, antes como fantasma enredado no seu próprio mito - subtil e perturbante, centrado em mais uma brilhante interpretação de Toni Servillo, ator fetiche de Sorrentino.