ESTREIAS: animação para os amantes de arte: 'Ruben Brandt, Colecionador'

Que combinação sui generis esta: desenhos animados de viçosa expressão artística, e um enredo à volta dos grandes museus. Ruben Brandt, Colecionador, do esloveno radicado na Hungria Milorad Krstic, põe a ideia sobre rodas mostrando, de maneira fruitiva, que a arte não se restringe ao ambiente solene do museu. Deixá-la à solta, com o devido contexto, só depende do limite da nossa imaginação.

No caso do realizador, que é também artista visual, aqui a apresentar a sua primeira e arrojada longa-metragem, a criatividade tem muito por onde se espraiar, uma vez que todo o filme é pensado como uma cápsula de abundantes referências à história da arte (mas não só), em constante interação e estímulo do olhar. Basicamente, uma brincadeira cheia de estilo, tanto na forma como no conteúdo.

O protagonista, Ruben Brandt, é um psiquiatra que gere um instituto de terapia pela arte, tratando pessoas que têm o que se pode chamar de "almas artísticas". Contudo, parece ser o próprio doutor quem não anda muito bem de saúde mental: sempre que se apanha adormecido tem pesadelos com obras-primas famosas que o atacam de diferentes modos e feitios. Por exemplo, a Infanta Margarita do quadro de Velázquez transforma-se num pequeno monstro de dentadura afiada, o gato preto que aparece no Olympia de Manet atira-se-lhe à cara, a Vénus de Botticelli estrangula-o com os seus longos cabelos e fá-lo mergulhar na profundeza das águas, onde este encontra uma versão da bruxa malvada de A Pequena Sereia... E por aí adiante.

Qual a prescrição médica para tal maleita? Segundo Brandt, a cura possível para o seu tormento psicológico implica ter essas pinturas na sua posse. Por outras palavras, colecioná-las roubando-as dos respetivos museus (Louvre, Hermitage, Tate, MoMa...). Ao serviço desse desígnio estão quatro dos seus pacientes, de entre os quais a lânguida e sedutora Mimi, uma cleptomaníaca com talentos acrobáticos que já antes de se meter no esquema era perseguida pelo detetive Mike Kowalski - personagem destinada a resolver o mistério da mente do "colecionador".

O brilharete de Milorad Krstic consiste assim no arranjo de uma linguagem visual em permanente alusão à cultura e à arte, com personagens de fisionomia cubista (a apresentarem três olhos ou até duas caras) e ambientes que variam entre o realismo e o surrealismo, em certos momentos esbatendo a linha que separa o sonho da realidade. Tudo isto temperado com um humor atrevido e revestido da energia alucinante de um filme de ação com pozinhos de noir. Talvez se possa resumir assim: Picasso e Freud esbarram em Missão Impossível e Ladrão de Casaca (não por acaso, também Hitchcock tem aqui um delicioso cameo em forma de cubo de gelo).

Com tanto jogo de citação e algum malabarismo narrativo, é natural que o empreendimento, por esta altura, soe um pouco exagerado. Mas essa aparente fraqueza revela-se, no fundo, um dos sólidos atributos do filme, devido à particularidade de estarmos a falar de imagens animadas, que convidam à diversão da retina do espectador adulto. A ideia será mesmo - à semelhança do protagonista - sermos "atacados" pelas referências, sabendo que temos o sonho controlado... Entre formas geométricas e uma ação fluída, Ruben Brandt, Colecionador é um banquete para os olhos. Ou noutra perspetiva, um assalto bem-sucedido à nossa atenção.

*** Bom