A atual ocupação das linhas da frente do mercado cinematográfico por modelos de espectáculo mais ou menos ligados aos super-heróis (Marvel, etc.) faz-nos esquecer, por vezes, um dos seus efeitos secundários. A saber: até mesmo um género tão popular como a comédia vive dias difíceis - a imaginação do humor reflecte uma triste falta de... imaginação.

Veja-se, agora, o caso de Johnny English Volta a Atacar (estreia quinta-feira). Estamos, afinal, perante o regresso do extraordinário Rowan Atkinson, o talentoso inglês que nos habituámos a admirar na personagem televisiva de Mr. Bean (cujos quinze episódios originais surgiram entre 1990 e 1995). Ao retomar a personagem do agente secreto Johnny English (já nossa conhecida de dois títulos anteriores, lançados em 2003 e 2011: Johnny English e O Regresso de Johnny English), dir-se-ia que ele procura reencontrar a eficácia de um modelo de comédia que, em boa verdade, nunca gerou nada de genuinamente surpreendente: trata-se, assim, de voltar a propor uma caricatura do universo de James Bond, com Atkinson a interpretar um agente secreto que, melhor ou pior, integra os tiques (e alguns gags) típicos de Mr. Bean.

Os resultados são tanto mais dececionantes quanto nem sequer parece haver a capacidade de pensar uma narrativa especificamente cinematográfica, liberta dos mecanismos e, sobretudo, dos tempos narrativos da televisão. É verdade que há dois ou três momentos em que pressentimos a energia de um humor capaz de combinar a dimensão cáustica da caricatura com uma elaborada encenação do corpo do ator (por exemplo, a cena do restaurante em que English tenta confecionar um prato de camarões...). O certo é que esta história de terrorismo cibernético pouco mais consegue do que uma colagem arbitrária de momentos pouco inspirados.

Temos ainda a presença de Emma Thomspon, a compor uma primeira-ministra algo atabalhoada... E Olga Kurylenko a tentar, de alguma maneira, evocar o seu papel de mulher fatal em 007: Quantum of Solace (2008)... Mas a sensação geral é a de um projecto à deriva, marcado pelas saudades de Mr. Bean.