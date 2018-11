Está aberta a época dos prémios do cinema. E o primeiro vencedor é "Green Book"

Começou ontem, com a atribuição dos National Board of Review, a corrida da temporada dos prémios. Os críticos americanos são sempre o primeiro barómetro dos possíveis candidatos aos prémios que seguem, mesmo que no ano passado The Post, de Steven Spielberg, tenha vencido este prémio e acabado por não vingar noutras cerimónias. Ainda assim, a vitória de Peter Farrelly e do seu Green Book - Um Guia para a Vida quer dizer muita coisa. Quer dizer que o conselho nacional dos críticos está a seguir o favoritismo geral desta comédia dramática que já havia vencido o Prémio do Público em Toronto.

Green Book, que estreia em Portugal a 24 de janeiro,é a história real de uma digressão nacional de um músico negro de jazz na América sulista e racista dos anos 1960 e a sua amizade com o motorista, um bronco italo-americano, conhecido por ser segurança dos clubes noturnos nova-iorquinos. O regresso do grande filme popular com uma tocante evocação de uma certa pureza norte-americana. Espanta por ser o realizador de Doidos por Mary e Doidos à Solta, mas é seguramente uma das grandes propostas de cinema que veremos no começo de 2019. Além da distinção de melhor filme, Green Book confirmou o favoritismo de Viggo Mortensen, premiado como melhor ator.

A única sombra a Green Book foi Assim Nasce uma Estrela, que apaixonou a crítica americana. Este remake, que está em exibição em Portugal, venceu melhor realização e melhor atriz, Lady Gaga.

Da lista dos distinguidos para melhor filme do ano notam-se duas ausências de peso: O Primeiro Homem na Lua, de Damien Chazelle e Blackkksman, de Spike Lee. Saúde-se a chegada de filmes de fantasia, como Black Panther ou O Regresso de Mary Poppins. Mesmo o terror não foi esquecido com o notável Um Lugar Silencioso, de John Krasinsky.

Quanto ao melhor filme estrangeiro, este grupo de críticos americanos distinguiu Cold War- Guerra Fria, do polaco Pawel Pawilowskski, o grande nomeado aos Prémios do Cinema Europeu.

Os Melhores do ano para a NBR:

Green Book - Um Guia para a Vida , de Peter Farrely (estreia a 24 de janeiro)

A Lenda de Buster Scruggs , de Ethan e Joel Coehn (na Netflix)

Black Panther , de Ryan Coogler (já esteve em exibição)

Can You Ever Forgive Me? , de Marielle Heller

Eighth Grade , de Bo Brunham

No Coração da Escuridão , de Paul Schrader(já esteve em exibição)

If Beale Street Could Talk , de Barry Jenkins

O Regresso de Mary Poppins , de Rob Marshall (estreia a 20 de dezembro)

Um Lugar Silencioso , de John Krasinski (já esteve em exibição)​​​​​​​​​​​​​​

Roma , de Alfonso Cuarón (estreia a 13 de dezembro)

Assim nasce Uma Estrela , de Bradley Cooper (em exibição)