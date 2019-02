Digressão de despedida de Ennio Morricone passa por Lisboa

"O espetáculo, que será conduzido pessoalmente pelo maestro e compositor, está inserido na 60 Years of Music World Tour, tournée que teve início em 2016 e que conta com mais de 50 concertos em 35 países, registando cerca de 650 mil espetadores", refere a organizadora do evento em comunicado.

Segundo o documento, a cantora portuguesa Dulce Pontes será convidada especial do músico "nas restantes datas da 'tour'".

"O maestro e compositor vai conduzir em palco a orquestra e um coro de mais de 200 pessoas. A lenda viva Ennio Morricone é responsável por algumas das trilhas sonoras mais aclamadas da história do cinema, como é o caso The Hateful Eight, Inglourious Bastards, Once Upon a Time in America, Malèna, The Untouchables, entre muitos outros", acrescenta.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A digressão de despedida termina no seu país de origem, Itália, com seis concertos em Roma e uma última atuação no Festival de Verão da cidade Toscana Lucca.

"Sinto-me privilegiado e excitado por celebrar 90 anos em tão boa forma física. É uma bênção poder continuar a dirigir os meus concertos em tantas maravilhosas cidades europeias e estou muito contente com a generosidade que o meu público continua a demonstrar", disse Ennio Morricone.

Os bilhetes custam entre 45 e 240 euros (plateia VIP).